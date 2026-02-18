logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Oitenta e cinco países condenam expansionismo de Israel na Cisjordânia

Declaração conjunta foi apresentada na sede da ONU, em Nova York
Agência Lusa
Publicado em 18/02/2026 - 09:44
Nova York
Vista aérea do assentamento judeu de Kedar, na Cisjordânia ocupada 25/6/2023 REUTERS/Ilan Rosenberg
© REUTERS/Ilan Rosenberg/Proibida reprodução
Lusa

Mais de 80 Estados-membros das Nações Unidas (ONU) condenaram as medidas unilaterais de Israel para expandir a presença na Cisjordânia, anunciou a Missão da Palestina junto à ONU.

Na terça-feira (17), na sede da organização, em Nova York, o representante palestino Riyad Mansour leu uma declaração conjunta, assinada por 85 países, na qual "condenam veementemente as decisões e medidas unilaterais de Israel que visam expandir a presença ilegal do país na Cisjordânia". 

"Tais decisões são contrárias às obrigações de Israel perante o direito internacional e devem ser imediatamente revertidas. Sublinhamos, a este respeito, a nossa forte oposição a qualquer forma de anexação", diz o documento lido por Mansour, rodeado por dezenas de embaixadores.

Os mais de 80 países rejeitaram todas as medidas com vistas a alterar a composição demográfica, o caráter e o estatuto do Território Palestino ocupado desde 1967.

"Tais medidas violam o direito internacional, minam os esforços pela paz e estabilidade na região, contrariam o Plano Abrangente e comprometem a perspectiva de se alcançar um acordo de paz que ponha fim ao conflito."

Os signatários da declaração reafirmaram o compromisso de tomar medidas concretas para "ajudar a concretizar o direito do povo palestino à autodeterminação e para combater a política ilegal de colonatos no território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental, bem como as políticas e ameaças de deslocamento forçado e anexação".

Na rede social X, a Missão da Palestina publicou as bandeiras de todos os países que assinaram o documento. Entre os países que não assinaram a declaração, destaca-se os Estados Unidos.

Registro de terras

O documento é uma resposta à decisão anunciada no domingo (15) pelo governo de Israel, que aprovou a reabertura do processo de registro de terras na Cisjordânia ocupada, pela primeira vez desde 1967, o que permitirá a Tel Aviv registrar terras no palestino de forma vinculativa e definitiva.

A iniciativa foi apresentada pelo ministro das Finanças e líder ultranacionalista, Bezalel Smotrich, pelo ministro da Justiça, Yariv Levin, e pelo ministro da Defesa, Israel Katz, com a intenção de regular as propriedades agrícolas e definir as áreas ocupadas na Cisjordânia, em um processo burocrático cuja complexidade levou Israel a abandoná-lo há décadas.

A ONU, diversos países árabes e a União Europeia já haviam denunciado na segunda-feira (16) as novas medidas de Israel que reforçam o controle sobre a Cisjordânia ocupada.

 O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a decisão de Tel Aviv e instou Israel a reverter imediatamente as medidas.

"A decisão poderá levar à expropriação de propriedades palestinas e arrisca expandir o controle israelense sobre as terras da região. Tais medidas, incluindo a presença contínua de Israel no território palestino ocupado, não são apenas desestabilizadoras, mas, como lembrou o Tribunal Internacional de Justiça, são ilegais", indicou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral.

Guterres advertiu que a atual política israelense destrói a perspectiva de uma solução de dois Estados.

"O secretário-geral reitera que todos os colonatos judaicos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e o regime a eles associado, não têm qualquer validade jurídica e violam flagrantemente o direito internacional e as resoluções relevantes da ONU", insistiu Dujarric.

A atividade de colonatos israelenses continuou sob todos os governos desde 1967, mas se intensificou significativamente durante a atual administração de Benjamin Netanyahu, particularmente desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023.

Além de Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel, mais de 500 mil israelenses vivem atualmente na Cisjordânia, em colônias que a ONU considera ilegais segundo o direito internacional.

É proibida a reprodução deste conteúdo

 

Relacionadas
Homens palestinos coletam trigo após ataque de colonos israelenses em Al Mughayyir, perto de Ramallah 28/5/2025 REUTERS/Mohammed Torokman
Israel aprova 22 novos assentamentos na Cisjordânia apesar de sanções
Assentamento judaico de Efrat, na Cisjordânia ocupada
Israel aprova polêmico plano de expansão na Cisjordânia ocupada
Cisjordânia Israel ONU
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Relatives of detainees rest as they enter their third day of a hunger strike after the National Assembly of Venezuela postponed debate on an amnesty bill, outside the National Police Zone 7 detention centre in Caracas, Venezuela, February 16, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Internacional Familiares de presos políticos fazem greve de fome em Caracas
qua, 18/02/2026 - 10:22
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval 2026: PM do Rio prende 458 suspeitos de crimes
qua, 18/02/2026 - 10:15
Vista aérea do assentamento judeu de Kedar, na Cisjordânia ocupada 25/6/2023 REUTERS/Ilan Rosenberg
Internacional Oitenta e cinco países condenam expansionismo de Israel na Cisjordânia
qua, 18/02/2026 - 09:44
Ramadã, mulheres, Indonésia
Internacional Gaza inicia Ramadã em clima de cessar-fogo e incertezas
qua, 18/02/2026 - 09:42
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia BC decreta liquidação do Banco Pleno, presidido por ex-sócio do Master
qua, 18/02/2026 - 09:32
12.02.2026 - Brasília - Entrevista exclusiva com o Embaixador de Cuba no Brasil, Adolfo Curbelo Castellanos, na Embaixada de Cuba em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Internacional Embaixador de Cuba chama de genocídio medidas de Trump sobre petróleo
qua, 18/02/2026 - 09:14
Ver mais seta para baixo