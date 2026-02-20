logo ebc
ONU alerta para milhares de pessoas forçadas a cometer crimes digitais

Agência Lusa
Publicado em 20/02/2026 - 09:25
Genebra
Migrant workers are detained by a military personnel during a crack down on illegal migrant workers at a market in Bangkok, Thailand, September 27, 2016. Picture taken September 27, 2016. REUTERS/Athit Perawongmetha - S1BEUEAHDCAA
Milhares de pessoas em todo o mundo foram forçadas a trabalhar para redes de fraudes digitais, muitas delas sediadas no Sudeste Asiático, onde vivem em condições desumanas, denunciou hoje a Organização das Nações Unidas.

O relatório do Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que inclui centenas de testemunhos de vítimas de abusos, documenta casos de tortura e maus-tratos, exploração sexual, abortos forçados, privação de alimentos e confinamento solitário, entre outras violações das liberdades fundamentais.

"A lista de abusos é avassaladora", afirmou o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, após a publicação do relatório.

Os entrevistados relataram maus tratos cometidos em centros de fraude digitais localizados no Camboja, Laos, Myanmar, Filipinas e Emirados Árabes Unidos entre 2021 e 2025, embora a presença destas redes também tenha sido relatada em países dos continentes africano e americano.

As vítimas são provenientes de todo o mundo verificando-se uma presença significativa de cidadãos asiáticos.

O relatório indicou também que algumas foram captadas em países europeus como França, Alemanha e Reino Unido, e de países da América Latina como Peru, Colômbia, Brasil e México.

Punição e mortes

As pessoas foram forçadas a cometer fraudes através da internet que vão desde o roubo de identidade e extorsão destinadas a fraudes financeiras e crimes.

Segundo o relatório da ONU, alguns sobreviventes relataram como foram mantidos em enormes complexos que se assemelhavam a "cidades autossuficientes", com edifícios fortificados de vários andares e altos muros com arame farpado, guardados por seguranças armados e fardados.

Nestes centros ilegais, os relatos das vítimas indicaram que aqueles que não atingiam as metas mensais de fraude sofriam todo o tipo de punições.

Alguns entrevistados relataram que muitos colegas morreu ao tentar escapar desses centros, muitas vezes caindo de varandas e telhados, enquanto aqueles que foram capturados após tentativas de fuga foram sujeitos a castigos e maus-tratos.

Nenhum dos entrevistados recebeu o dinheiro prometido pelas redes de tráfico e fraude que, segundo o relatório, por vezes contaram com a ajuda de policiais e guardas de fronteiras, que também ocasionalmente cometeram abusos.

Resgate

Diante das alegações, o gabinete da ONU instou a implementação de operações de resgate coordenadas e seguras para as vítimas destas redes, bem como programas de reabilitação para os sobreviventes.

Volker Turk, apelou à "comunidade internacional" para que atue contra este fenômeno que afeta principalmente o Sudeste Asiático, mas que se está se espalhando.

Num relatório anterior, divulgado em 2023, a ONU estimou que centenas de milhares de pessoas foram recrutadas à força para praticar burlas online.

