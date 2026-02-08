Opositor venezuelano Guanipa é solto enquanto continuam libertações

O político venezuelano da oposição Juan Pablo Guanipa foi libertado da prisão, informou sua família em comunicado neste domingo, a mais recente libertação de alto perfil pelo governo de Caracas, que está sob pressão dos EUA para libertar presos políticos.

O grupo de direitos humanos Foro Penal afirma ter verificado 383 libertações de presos políticos desde que o governo anunciou uma nova série de libertações em 8 de janeiro.

Guanipa, um político conhecido na Venezuela e aliado próximo da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e líder da oposição María Corina Machado, foi preso em maio de 2025 após meses foragido por supostamente liderar uma conspiração terrorista. Sua família e movimento político negaram veementemente as acusações.

No início deste mês, a família de Guanipa disse que conseguiu vê-lo pessoalmente pela primeira vez em meses e que ele estava com boa saúde física.

“Dez meses escondido e quase nove meses detido aqui”, disse Guanipa no domingo após ser libertado. “Há muito o que falar sobre o presente e o futuro da Venezuela, sempre com a verdade em primeiro plano.”

Machado comemorou no domingo a libertação de Guanipa em uma declaração no X, pedindo que todos os presos políticos fossem libertados.

A oposição e os grupos de direitos humanos da Venezuela afirmam há anos que o governo socialista do país usa as detenções para reprimir a dissidência.

O governo nega manter presos políticos e afirma que os detidos cometeram crimes. Autoridades divulgaram um número muito maior de libertações, cerca de 900, mas não foram claras sobre o cronograma e parecem estar incluindo libertações de anos anteriores em sua contagem.

O governo nunca forneceu uma lista oficial de quantos presos serão libertados nem quem são eles.

