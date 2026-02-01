logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Papa pede "diálogo sincero" entre Estados Unidos e Cuba

Ele disse estar profundamente preocuado com aumento das tensões
Gianluca Semeraro - Repórter da Reuters*
Publicado em 01/02/2026 - 16:13
Cidade do Vaticano
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
© REUTERS/Guglielmo Mangiapane/ Proibida reprodução
Reuters

O papa Leão XIV afirmou neste domingo (1º) que está profundamente preocupado com o aumento das tensões entre os Estados Unidos (EUA) e Cuba. Ele pediu um "diálogo sincero e eficaz" para evitar violência e mais sofrimento para o povo cubano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na semana passada que tarifas seriam impostas às importações de países que fornecem petróleo a Cuba, aumentando a pressão sobre o antigo inimigo de Washington após a destituição do presidente venezuelano Nicolás Maduro, importante aliado cubano, no início de janeiro.

Trump afirmou que a ameaça de tarifas era necessária para proteger "a segurança nacional e a política externa dos EUA das ações e políticas malignas do regime cubano".

Leão XIV disse ter recebido relatos, "com grande preocupação", sobre o aumento das tensões entre Cuba e os Estados Unidos. Ele se uniu aos bispos cubanos ao "exortar os responsáveis ​​a promoverem um diálogo sincero e eficaz para evitar a violência e mais sofrimento para o povo cubano", em declarações feitas após a oração do Angelus.

Na semana passada, Trump previu que "Cuba entrará em colapso muito em breve", acrescentando que a Venezuela, que já foi a principal fornecedora de petróleo da ilha, não havia enviado petróleo nem dinheiro para os cubanos recentemente.

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declarou "estado de emergência internacional" em resposta ao alerta tarifário dos EUA, que, segundo ele, constitui "ameaça incomum e extraordinária".

No sábado, Trump reiterou o apelo para que Cuba negocie com os Estados Unidos.

"Não precisa ser uma crise humanitária", disse ele a repórteres a bordo do Air Force One, a caminho da Flórida.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Papa critica "zelo pela guerra" em discurso forte no Vaticano
Pope Leo XIV leads the Angelus prayer from his window at the Vatican, June 22, 2025. Reuters/Remo Casilli/Proibida reprodução
Papa defende bem-estar do povo venezuelano e a soberania do país
Pope Leo XIV leads the Angelus prayer from his window at the Vatican, June 22, 2025. Reuters/Remo Casilli/Proibida reprodução
Papa pede paz entre nações “ensanguentadas por conflitos e miséria"
Papa Leão XIV diálogo Cuba Estados Unidos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - FIFA Women's Champions Cup - Final - Arsenal v Corinthians - Emirates Stadium, London, Britain - February 1, 2026 Arsenal's Kim Little and Arsenal's Leah Williamson lift the trophy with teammates after winning the FIFA Women's Champions Cup REUTERS/Ian Walton TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Arsenal bate Corinthians na prorrogação e fatura Mundial Feminino
dom, 01/02/2026 - 19:03
Carnaval de Rua 2026 - Rio 01/02/2026 - A cantora Ivete Sangalo - Centro - Rua Primeiro de Março SeráQAbre? - Foto: Alex Ferro / Riotur
Cultura Mais de 500 mil foliões acompanham megabloco de Ivete Sangalo
dom, 01/02/2026 - 17:42
Chuva em Santa Catarina
Geral Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina
dom, 01/02/2026 - 17:19
Mauro Vieira e Marco Rubio têm encontro na Casa Branca, em Washington
Política Chanceleres de Brasil e EUA conversam sobre comércio e segurança
dom, 01/02/2026 - 17:01
01/02/2026 - Centenas de pessoas pedem justiça por cãozinho Orelha em SP. Foto: Letycia Bond/ Agência Brasil
Geral Centenas de pessoas em São Paulo pedem justiça pelo cão Orelha
dom, 01/02/2026 - 16:47
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Internacional Papa pede "diálogo sincero" entre Estados Unidos e Cuba
dom, 01/02/2026 - 16:13
Ver mais seta para baixo