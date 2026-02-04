logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Papa pede prevenção de corrida às armas nucleares ao expirar tratado

Acordo entre Rússia e EUA expira nesta quinta-feira (5)
Lusa*
Publicado em 04/02/2026 - 11:13
Cidade do Vaticano
Pope Leo XIV waves to the crowd during the Regina Caeli prayer from the main central loggia of St. Peter's Basilica in The Vatican, on May 11, 2025 (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto).NO USE FRANCE
© Reuters/Massimo Valicchia/NurPhoto/Proibida reprodução
Lusa

O chefe da Igreja Católica, Leão XIV, apelou hoje (4) para que não haja uma nova corrida aos armamentos, na véspera de expirar o tratado de desarmamento nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos (EUA).

“A situação atual exige que façamos tudo o que for possível para prevenir uma nova corrida armamentista, que ameaça ainda mais a paz entre as nações”, afirmou o papa no final da audiência semanal no Vaticano.

O tratado, conhecido pelo nome de New Start, expira nesta quinta-feira (5). 

Assinado em 2010, o documento limita cada uma das partes a 800 lançadores e bombardeiros pesados e a 1.550 ogivas estratégicas ofensivas destacadas, prevendo um mecanismo de verificação.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Papa pede "diálogo sincero" entre Estados Unidos e Cuba
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Papa critica "zelo pela guerra" em discurso forte no Vaticano
Pope Leo XIV leads the Angelus prayer from his window at the Vatican, June 22, 2025. Reuters/Remo Casilli/Proibida reprodução
Papa defende bem-estar do povo venezuelano e a soberania do país
Papa Leão XIV Apelo Corrida Armamentista Prevenção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mãe Bernadete
Direitos Humanos Após assassinato, família de Mãe Bernadete é indenizada pelo Estado
qua, 04/02/2026 - 12:36
A doutora Luciana Souza compara duas radiografias de tórax diferentes de um paciente enquanto conversa com um colega de um hospital de campanha criado para tratar pacientes que sofrem da doença de coronavírus (COVID-19) em Guarulhos, São Paulo
Saúde Brasil deve ter 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028
qua, 04/02/2026 - 12:27
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Política Afastado da presidência pelo STF, Bacellar renova licença na Alerj
qua, 04/02/2026 - 12:08
Brasília (DF), 03/02/2026 – Fachada do Superior Tribunal Miliatr (STM), hoje a presidenta do Superior Tribunal Militar ministra Maria Elizabeth Rocha, falou para jornalistas sobre o rito que o tribunal irá fazer durante o julgamento da perda dos postos e patentes de Bolsonaro, Heleno, Braga Netto e outros condenados por trama golpista. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Saiba os próximos passos do pedido de perda de patente de Bolsonaro
qua, 04/02/2026 - 11:51
Real Moeda brasileira, dinheiro. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Consulta ao Abono Salarial estará disponível a partir de amanhã
qua, 04/02/2026 - 11:49
A demonstrator holds a banner as supporters of Venezuela's government rally to demand the release of ousted President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, one month after their capture by U.S. during recent U.S. strikes on the country, in Caracas, Venezuela, February 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Venezuela: milhares marcham em Caracas e exigem libertação de Maduro
qua, 04/02/2026 - 11:34
Ver mais seta para baixo