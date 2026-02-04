Papa pede prevenção de corrida às armas nucleares ao expirar tratado

Acordo entre Rússia e EUA expira nesta quinta-feira (5)

O chefe da Igreja Católica, Leão XIV, apelou hoje (4) para que não haja uma nova corrida aos armamentos, na véspera de expirar o tratado de desarmamento nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos (EUA).

“A situação atual exige que façamos tudo o que for possível para prevenir uma nova corrida armamentista, que ameaça ainda mais a paz entre as nações”, afirmou o papa no final da audiência semanal no Vaticano.

O tratado, conhecido pelo nome de New Start, expira nesta quinta-feira (5).

Assinado em 2010, o documento limita cada uma das partes a 800 lançadores e bombardeiros pesados e a 1.550 ogivas estratégicas ofensivas destacadas, prevendo um mecanismo de verificação.

