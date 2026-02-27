Paquistão bombardeia alvos em cidades afegãs

Ministro paquistanês diz que conflito agora é "guerra aberta"

O Paquistão bombardeou alvos do governo do Talibã nas principais cidades do Afeganistão durante a noite, informaram autoridades de ambos os países nesta sexta-feira (27). O ministro da Defesa do Paquistão chamou o conflito de "guerra aberta".

Fontes de segurança no Paquistão afirmaram que os ataques envolveram lançamentos de mísseis ar-terra contra escritórios e postos militares do talibã em Cabul, Kandahar e Paktia, bem como confrontos terrestres em vários setores ao longo da fronteira entre as nações islâmicas.

O governo do Talibã disse que lançou o que chamou de ataques retaliatórios contra instalações militares paquistanesas.

Ambos os lados relataram pesadas perdas, divulgando números muito diferentes, que a Reuters não pôde verificar de forma independente.

“Nossa paciência se esgotou. Agora é guerra aberta entre nós e vocês (Afeganistão)”, disse o ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Muhammad Asif..

As relações entre Cabul e Islamabad têm sido tensas devido a uma longa disputa sobre a acusação do Paquistão de que o Afeganistão abriga militantes que realizam ataques através da fronteira. O Talibã negou a acusação e disse que a segurança do Paquistão é um problema interno.

Os ataques às instalações do governo Talibã representam uma grande escalada e ameaçam um conflito prolongado ao longo da fronteira de 2.600km.

O porta-voz do governo Talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou que as forças paquistanesas realizaram ataques aéreos em partes de Cabul, Kandahar e Paktia, mas não deu detalhes.

Kandahar é a sede do Talibã e a cidade onde reside o líder espiritual supremo Haibatullah Akhundzada.

Um vídeo compartilhado por autoridades de segurança paquistanesas mostrou flashes de luz à noite, provenientes de disparos ao longo da fronteira e o som de artilharia pesada. Um vídeo dos ataques a Cabul, cuja localização foi verificada pela Reuters, mostrou densas nuvens de fumaça preta subindo de dois locais e um grande incêndio em parte da capital.

Outro vídeo mostrava um prédio em chamas, que as autoridades disseram ser um quartel-general do Talibã na província de Paktia.

“Os contra-ataques paquistaneses contra alvos no Afeganistão continuam”, disse o porta-voz do governo paquistanês, Mosharraf Zaidi, em uma postagem no X, descrevendo a ação como uma resposta a “ataques afegãos não provocados”.

Testemunhas da Reuters em Cabul disseram que muitas sirenes de ambulâncias podiam ser ouvidas após fortes explosões e o som de jatos.

Zaidi disse que 133 combatentes talibãs afegãos foram mortos e mais de 200 ficaram feridos, com 27 postos destruídos e nove capturados.

Mujahid, porta-voz do Talibã, disse que 55 soldados paquistaneses foram mortos e 19 postos foram capturados, enquanto oito combatentes talibãs foram mortos, 11 ficaram feridos e outros 13 civis sofreram ferimentos na província de Nangarhar.

Alta segurança

As capacidades militares do Paquistão são superiores às do Afeganistão. No entanto, o Talibã é especialista em guerrilha, endurecido por décadas de combate com as forças lideradas pelos EUA, antes de retornar ao poder em 2021.

Os confrontos entre o Paquistão e o Afeganistão, em outubro, mataram dezenas de soldados até que as negociações facilitadas pela Turquia, Catar e Arábia Saudita puseram fim às hostilidades.

Os ministros das Relações Exteriores do Paquistão e da Arábia Saudita conversaram nesta sexta-feira para discutir a redução das tensões, informou o Ministério das Relações Exteriores de Riade, sem fornecer detalhes sobre se Riade estava envolvida na mediação de um cessar-fogo.

A Rússia, único país a reconhecer formalmente o governo Talibã, pediu o fim das hostilidades e disse que consideraria mediar as negociações se solicitado por ambas as partes, informou a mídia estatal citando o Ministério das Relações Exteriores de Moscou.

O Paquistão está em alerta de segurança máxima desde que lançou ataques aéreos no início desta semana que, segundo Islamabad, tinham como alvo campos do Tehreek-e-Taliban (TTP), ou Taliban paquistanês, e militantes do Estado Islâmico no leste do Afeganistão.

O governo da província de Punjab, no Paquistão, disse que estava em alerta máximo para ataques militantes na sexta-feira e realizou uma série de operações de segurança, levando 90 cidadãos afegãos para centros de detenção para deportação.

Um meio de comunicação estatal de Nangarhar, no Afeganistão, a Bakhtar News Agency, compartilhou uma imagem do que disse ser um batalhão de atacantes suicidas e citou uma fonte de segurança afegã dizendo que os militantes estavam equipados com coletes explosivos e carros-bomba e estavam preparados para atacar alvos importantes.

Autoridades paquistanesas afirmaram nos últimos dias que temiam uma escalada de ataques militantes em centros urbanos.

