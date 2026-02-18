Parlamento do Japão reelege Sanae Takaichi como primeira-ministra

Ela obteve 354 dos 464 votos da câmara baixa, a Dieta

O parlamento do Japão reconduziu, nesta quarta-feira (18), Sanae Takaichi como primeira-ministra do país, após o Partido Liberal Democrático (PLD), liderado pela ultraconservadora, ter obtido maioria de dois terços na câmara baixa – equivalente à Câmara dos Deputados, no Brasil.

Takaichi, de 64 anos, obteve 354 dos 464 votos na câmara baixa da Dieta, a mais importante das duas câmaras do parlamento nipônico, que tem poder sobre a câmara alta – equivalente ao Senado.

Com o resultado, a primeira-ministra obteve a maioria, à frente dos 50 votos recebidos pelo segundo classificado, Yuichiro Tamaki, líder do Partido Democrático Popular. Na câmara alta, Takaichi recebeu 123 dos 246 votos.

Após tornar-se, em outubro, a primeira mulher a liderar o Governo japonês e aproveitando as sondagens a seu favor, Takaichi dissolveu no final de janeiro a câmara baixa do parlamento, onde a coligação governamental tinha maioria.

A dissolução obrigou a líder a dissolver também o Governo, embora a primeira-ministra tenha declarado, após vencer as eleições, que não iria fazer grandes alterações no seu executivo.

Ainda hoje, a primeira-ministra concede coletiva de imprensa. De acordo com veículos japoneses, o novo governo deverá tomar posse também nesta quarta-feira. Takaichi vai manter todos os membros do executivo anterior.

Na sexta-feira (19), a ultraconservadora vai discursar no Parlamento.

Votação

O PLD conquistou 315 assentos nas eleições legislativas antecipadas de 08 de fevereiro, obtendo maioria absoluta na câmara baixa da Dieta.

Este resultado é o melhor da história do PLD e permite a Takaichi consolidar seu mandato para implementar o programa econômico expansivo no arquipélago de 123 milhões de habitantes durante os próximos quatro anos.

A coligação formada pelo PLD e o Ishin (Partido para a Inovação, centro-direita) obteve um total de 351 cadeiras das 465 que compõem a câmara baixa, de acordo com dados do Ministério do Interior.

Na legislatura anterior, o PLD tinha apenas 198 cadeiras, enquanto o Ishin detinha 34.

As eleições também viram o partido anti-imigração Sanseito aumentar o número de assentos, passando de dois para 15, segundo os resultados.

A nova Aliança Centrista para a Reforma, formada pelo principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional (centro-esquerda), e pelo antigo parceiro do PLD, o pequeno partido budista Komeito, sofreu uma derrota esmagadora, com o número de assentos caindo de 167 para 49.

Repercussão

Takaichi foi calorosamente felicitada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem deverá encontrar-se em meados de março, em Washington.

A vitória coloca-a na esteira do mentor, Shinzo Abe (primeiro-ministro em 2006-2007 e depois em 2012-2020), que marcou profundamente o país com posições nacionalistas e um programa econômico, que incluía, especificamente, medidas de relançamento orçamental.