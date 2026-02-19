logo ebc
Polícia libera ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles 3º

Ele é suspeito de vazar informações confidenciais para Jeffrey Epstein
Agência Reuters
Publicado em 19/02/2026 - 17:56
Londres
Rei Charles 3º posa para foto após a morte da mãe, a rainha Elizabeth 2ª
© Yui Mok/Pool via REUTERS/Direitos Reservados
Reuters

A polícia liberou Andrew Mountbatten-Windsor, irmão mais novo do rei Charles 3º (foto), que foi preso na manhã desta quinta-feira (19), sob alegação de má conduta em cargo público. Ele é suspeito de ter passado documentos oficiais do governo do Reino Unido ao financista e líder de uma rede de prostituição e pedofilia Jeffrey Epstein.

A agência de notícias Reuters confirmou que o integrante da família real foi solto. Ainda segundo a agência de notícias, Mountbatten-Windsor, que completa 66 anos hoje, foi interrogado ao longo do dia por detetives pela polícia.

Relatórios confidenciais

Andrew, agora um ex-príncipe, teria enviado a Epstein, em 2010, relatórios comerciais confidenciais de visitas que fez ao Vietnã e Cingapura.

Mais cedo, o Rei Charles se manifestou sobre a prisão. Ele disse que recebeu com "profunda preocupação" a notícia da prisão de seu irmão mais novo, acrescentando que a lei tem que seguir seu curso.

“O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes. Deixe-me afirmar claramente: a lei tem que seguir seu curso.” Se julgado e condenado, Mountbatten-Windsor pode pegar prisão perpétua pelas leis do Reino Unido.

 

Reino Unido ex-príncipe Andrew Jeffrey Epstein
