logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Portugal aprova restrições a acesso de crianças a redes sociais

Medida é para protegê-las do cyberbullying
Sergio Gonçalves - repórter da Reuters
Publicado em 12/02/2026 - 16:46
Lisboa
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
Reuters

O Parlamento português aprovou nesta quinta-feira, em primeira leitura, um projeto de lei que exige o consentimento explícito dos pais para que crianças de 13 a 16 anos tenham acesso a redes sociais, numa das primeiras medidas legislativas concretas na Europa para impor tais restrições.

Os autores do projeto de lei, do Partido Social Democrata (PSD), atualmente no poder, afirmam que ele é necessário para proteger as crianças contra o "cyberbullying", conteúdos prejudiciais e indivíduos predatórios.

Um sistema público conhecido como Chave Móvel Digital (DMK) será usado pelos pais para dar consentimento, ajudando também a fazer cumprir a proibição existente para crianças menores de 13 anos de acessarem redes sociais, plataformas de compartilhamento de vídeos e imagens ou sites de apostas online. Os provedores de tecnologia também são obrigados a implementar um sistema de verificação de idade compatível com o DMK.

O projeto de lei, aprovado por 148 votos a 69, com 13 abstenções, ainda pode ser modificado antes da votação final.

No mês passado, a Câmara dos Deputados da França apoiou uma legislação para proibir menores de 15 anos de usarem redes sociais. A proibição pioneira, criada na Austrália para menores de 16 anos em redes que incluem Facebook, Snapchat, TikTok e YouTube, entrou em vigor em dezembro.

“Temos que proteger nossas crianças... não pretendemos proibir por proibir, pretendemos criar uma norma para dar mais poder aos pais e às famílias, para acompanhar e controlar”, disse o deputado do PSD Paulo Marcelo antes da votação.

Marcelo disse que as empresas de tecnologia que ignorarem as restrições podem enfrentar multas de até 2% de sua receita global.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

 

Relacionadas
como vídeos e comentários postados na internet podem influenciar os interesses e comportamentos individuais
França: assembleia proíbe redes sociais para menores de 15 anos
Fraude, golpe, cibercrime, telefone celular- Idec aponta fragilidades na segurança de aplicativos de bancos. Foto: Freepick
Levantamento identifica 173 vítimas de deepfakes sexuais em escolas
Portugal redes sociais Crianças cyberbullying
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Arthur Elias convoca seleção brasileira feminina de futebol, com 26 jogadoras, para amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México - em 12/02/2026
Esportes Arthur Elias convoca seleção feminina para primeiros amistosos do ano
qui, 12/02/2026 - 18:55
Humaitá (AM), 28/10/2025 - BR-319: ramais e estradas clandestinas avançam sobre áreas protegidas e facilitam desmatamento e mineração. Foto: Orlando K Junior/Divulgação
Meio Ambiente Alertas de desmatamento caem 35% na Amazônia e 6% no Cerrado
qui, 12/02/2026 - 18:34
Rio de Janeiro (RJ), 12/02/2026 – Funarj leva festejos de carnaval a 30 municípios fluminenses do interior. Arte Beatriz César/Funarj
Cultura Funarj leva festejos de carnaval a municípios fluminenses do interior
qui, 12/02/2026 - 18:26
Rio de Janeiro (RJ), 22/02/2025 – Bloco da favorita anima o pré-carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Ocupação hoteleira para o Carnaval já supera 91% no Rio
qui, 12/02/2026 - 18:04
Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 –Músicos jovens criam selo independente que já reúne mais de 25 bandas de diversos estados. Foto: Samuel Barbosa/Divulgação
Cultura Com dificuldades no mercado da música, jovens lançam selo independente
qui, 12/02/2026 - 17:55
31/01/2026 - Jogadoras do time de futebol feminino do Corinthians. Foto: corinthiansfutebolfeminino/ Instagram
Cultura EBC seleciona 4 projetos sobre futebol feminino dirigidos por mulheres
qui, 12/02/2026 - 17:54
Ver mais seta para baixo