logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Portugal vai às urnas para eleger novo presidente do país

Votação foi adiada em algumas regiões por causa das fortes chuvas
Lusa
Publicado em 08/02/2026 - 11:38
Lisboa
A person holds a ballot during the presidential election, in Caldas da Rainha, Portugal, February 8, 2026. REUTERS/Pedro Nunes
© Reuters/Pedro Nunes/Proibida reprodução
Lusa

Mais de 11 milhões de eleitores vão às urnas para eleger o próximo Presidente da República, que sucederá Marcelo Rebelo de Sousa, mas há concelhos (municípios) onde a votação só será realizada no próximo domingo devido ao mau tempo.

Em 11 eleições para a Presidência da República desde a instauração da democracia em 25 de Abril de 1974, é a segunda vez que a eleição do chefe de Estado se decide em uma segundo votação, depois de, em 1986, os portugueses terem decidido entre Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares.

Hoje, a escolha é entre António José Seguro, apoiado pelo PS e vencedor da primeira votação com 31,1% dos votos, e André Ventura, o líder do Chega e candidato apoiado pelo seu partido que no dia 18 de janeiro obteve 23,5% dos votos.

Há, no entanto, municípios onde o ato eleitoral foi adiado devido à devastação provocada pelo mau tempo das últimas semanas, que provocou 14 mortos, centenas de feridos e desalojados, e deixou um rastro de destruição. 

Até cerca das 17h de sábado, tinha sido adiada a votação em 16 freguesias (menor divisão administrativa) e três assembleias de voto – Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã –, onde os eleitores votarão apenas no próximo domingo, dia 15 de fevereiro, dia em termina também a situação de calamidade decretada pelo Governo em 68 concelhos.

O total de mesas com votação adiada corresponde a 31.862 eleitores inscritos, parte dos quais já votaram antecipadamente, segundo a Comissão Nacional das Eleições.

No resto do território nacional, a votação decorre entre as 8h e as 19h, à exceção do arquipélago dos Açores, onde as mesas de votação abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Alguns locais de voto sofreram alterações devido aos estragos causados pela tempestade Kristin, segundo a CNE, que recomenda que os eleitores se informem antes de irem votar.

Um dos candidatos – André Ventura – chegou a defender o adiamento geral do segundo turno das eleições presidenciais para 15 de fevereiro, um cenário que não tem, no entanto, respaldo na Lei Eleitoral do Presidente da República, que apenas prevê a não realização da votação em determinados concelhos ou assembleias de voto quando ocorrer "alguma calamidade no dia marcado para as eleições ou nos três dias anteriores".

Há uma semana, realizou-se o voto antecipado, para o qual estiveram inscritos 308.501 residentes em Portugal continental e nas regiões autônomas da Madeira e Açores, mais 90 mil do que na primeira votação, incluindo o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que votou antecipadamente sem aviso prévio. 

O primeiro turno das eleições presidenciais realizou-se em 18 de janeiro e foi o mais concorrido, com 11 candidatos, e votaram 52,26% de aproximadamente 11 milhões de eleitores inscritos.

Além de António José Seguro e André Ventura, concorreram João Cotrim Figueiredo apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16%, Henrique Gouveia e Melo (12,32%), Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS (11,30%), Catarina Martins, apoiada pelo BE (2,06%), António Filipe, apoiado pelo PCP (1,64%), Manuel João Vieira (1,08%), Jorge Pinto, apoiado pelo Livre (0,68%), André Pestana (0,19%) e Humberto Correia (0,08%).

Há 40 anos, a taxa de abstenção diminui ligeiramente da primeira para a segunda votação, de 24,6% para 22%, não sendo, no entanto, esperado que o mesmo cenário se repita devido ao atual contexto de crise provocada pelo mau tempo em várias zonas do país, com previsões de chuva também para hoje.

Esta é a 11ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

O atual Presidente da República, eleito em 2016, é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.

Desde 1976, foram eleitos António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Portuguese presidential candidate of the Socialist Party, Antonio Jose Seguro, holds a Portuguese flag onstage after leading the first round of Portugal's presidential election, in Caldas da Rainha, Portugal, January 19, 2026. REUTERS/Rodrigo Antunes TPX IMAGES OF THE DAY
Eleições presidenciais em Portugal seguem para segundo turno
Portugal eleição presidencial chuvas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Mega-Sena não tem ganhador; prêmio sobe para R$ 47 milhões
dom, 08/02/2026 - 12:58
Logo da Agência Brasil
Esportes Ex-nadador paralímpico Adriano Lima morre aos 52 anos em Natal  
dom, 08/02/2026 - 12:48
A tradicional e popular Feira de Livros, realizada de forma itinerante em várias praças da cidade do Rio de Janeiro, está comemorando 60 anos, com uma edição especial no Largo da Carioca (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Cultura Sesc tem inscrições abertas para Prêmio de Literatura 2026
dom, 08/02/2026 - 12:40
Rio de Janeiro (RJ), 06/02/2026 – O jornalista da EBC Rafael de Carvalho Cardoso lança o livro Autobiografias de Escravizados – Frederick Douglass, William Grimes e abolicionismo nos Estados Unidos, pela editora Dialética. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Livro trata de escravidão nos EUA com ponto de vista dos escravizados
dom, 08/02/2026 - 12:30
A person holds a ballot during the presidential election, in Caldas da Rainha, Portugal, February 8, 2026. REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Portugal vai às urnas para eleger novo presidente do país
dom, 08/02/2026 - 11:38
Bloco de carnaval Baby-doll de Nylon no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília
Geral Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee
dom, 08/02/2026 - 11:35
Ver mais seta para baixo