logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Presidente interina da Venezuela se reúne com enviada dos EUA

Conversa abordou "agenda comum" entre os dois países
Reuters*
Publicado em 03/02/2026 - 10:22
Caracas
Delcy Rodríguez em Caracas 10/3/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução
Reuters

O governo da Venezuela e a embaixada dos Estados Unidos (EUA) informaram que a presidente interina, Delcy Rodríguez, se reuniu com a enviada norte-americana, Laura Dogu, à medida que os dois países retomam gradualmente as relações bilaterais rompidas em 2019.

Em comunicado, o governo informou que a reunião ocorreu no palácio presidencial de Miraflores e serviu para discutir “a agenda de trabalho entre a República Bolivariana da Venezuela e os Estados Unidos”.

O ministro das Relações Exteriores, Yvan Gil, acrescentou, em comentários na televisão estatal, que a conversa abordou a “agenda comum” entre os dois países, especialmente questões energéticas, comerciais, políticas e econômicas.

Ele acrescentou que Félix Plasencia, ex-ministro das Relações Exteriores que também atuou como embaixador do país na China, viajará a Washington nos próximos dias para atuar como “representante diplomático” da Venezuela.

O irmão de Delcy Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, participou da reunião, informou o governo, assim como Yvan Gil, com quem Dogu se reuniu no fim de semana após chegada a Caracas.

“Os governos da Venezuela e dos Estados Unidos se propuseram a avançar em um roteiro para tratar de questões de interesse bilateral, por meio do diálogo diplomático, com base no respeito mútuo e no direito internacional”, acrescentou o comunicado.

A embaixada dos EUA na Venezuela informou, nas redes sociais, que Dogu se reuniu com autoridades venezuelanas para “reiterar as três fases que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, havia delineado para a Venezuela: estabilização, recuperação econômica, reconciliação e transição”.

Após meses de tensões crescentes, os EUA capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, há um mês, desencadeando uma série de mudanças no país, incluindo a posse de Delcy, a aprovação da reforma de sua principal lei petrolífera e a libertação de alguns presos políticos. Ela afirmou que procura “relações internacionais equilibradas e respeitosas”, enquanto Trump disse que a relação com o governo interino tem corrido bem.

Os dois países chegaram a um acordo para exportar até US$ 2 bilhões em petróleo venezuelano para os Estados Unidos. A presidente anunciou, na sexta-feira, uma proposta de “lei de anistia” para centenas de prisioneiros no país, uma medida há muito exigida pela oposição e por grupos de direitos humanos.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Venezuela's interim president Delcy Rodriguez applauds as she delivers her first annual address to the nation at the National Assembly, following the U.S. strike in Caracas that resulted in the capture of President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in Caracas, Venezuela, January 15, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Delcy Rodríguez apresenta proposta de anistia geral na Venezuela
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Venezuela aprova reforma da Lei dos Hidrocarbonetos
Venezuela's interim president Delcy Rodriguez applauds as she delivers her first annual address to the nation at the National Assembly, following the U.S. strike in Caracas that resulted in the capture of President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in Caracas, Venezuela, January 15, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Presidente da Venezuela anuncia criação de plano de defesa nacional
venezuela Delcy Rodríguez encontro enviado Estados Unidos EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
03.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República da Indonésia, Andhika Chrisnayudhanto, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Fotos: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula recebe credenciais de nove novos embaixadores
ter, 03/02/2026 - 14:40
Rio de Janeiro (RJ), 23/01/2026 - Fachada de agência do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Ex-presidente do Rioprevidência é preso em operação da Polícia Federal
ter, 03/02/2026 - 14:27
Brasília (DF), 26/06/2025 - O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, durante coletiva no Salão Verde. Falou sobre a votação do IOF.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Governo deve enviar projeto para acabar com escala 6x1, diz líder
ter, 03/02/2026 - 14:24
Exposição Sonhei em português!, com curadoria de Isa Grinspum Ferraz, no Museu da Língua Portuguesa.
Educação Celpe-Bras 2026: prazo de adesão de postos aplicadores termina dia 16
ter, 03/02/2026 - 13:20
Plataforma semi-submersível P-20,petróleo do Brasil, petrobras
Economia Produção de petróleo e gás no país cresce 13,3% em 2025 e bate recorde
ter, 03/02/2026 - 13:14
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Ministro propõe força-tarefa para identificar deep fake nas eleições
ter, 03/02/2026 - 12:47
Ver mais seta para baixo