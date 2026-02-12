logo ebc
Rússia bloqueia WhatsApp e sugere aplicativo de mensagem estatal

Críticos dizem que MAX é uma ferramenta de vigilância
Andrew Osborn e Mrinmay Dey* – Repórteres da Reuters
Publicado em 12/02/2026 - 10:08
Moscou
Reuters

O aplicativo de mensagens dos Estados Unidos WhatsApp, de propriedade da Meta, foi completamente bloqueado na Rússia por não cumprir a legislação local.

A informação é do Kremlin e foi divulgada nesta quinta-feira (12), sugerindo que os russos passem a utilizar um “aplicativo de mensagens instantâneas nacional” apoiado pelo Estado.

“Devido à relutância da Meta em cumprir a legislação russa, essa decisão foi de fato tomada e implementada”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres, propondo que os russos mudem para o MAX, um aplicativo de mensagens estatal da Rússia.

“O MAX é uma alternativa acessível, um aplicativo nacional em desenvolvimento, e está disponível no mercado para os cidadãos como alternativa”, declarou Peskov.

Já os críticos dizem que o MAX é uma ferramenta de vigilância, algo que as autoridades negam.

Pressão

A medida contra o WhatsApp é o desfecho de seis meses de pressão sobre a empresa estadunidense e reflete uma iniciativa mais ampla das autoridades russas, em tempo de guerra, para criar e controlar uma infraestrutura de comunicações em que as empresas de tecnologia estrangeiras ou se submetem às leis locais ou são banidas.

A Meta Russia já havia sido designada como uma organização extremista, e o WhatsApp havia reclamado do que considerava ser uma tentativa de bloquear totalmente seu serviço.

“Hoje, o governo russo tentou bloquear totalmente o WhatsApp em um esforço para levar as pessoas a usar um aplicativo de vigilância estatal”, afirmou em comunicado da Meta.

“Tentar isolar mais de 100 milhões de usuários de uma comunicação privada e segura é um retrocesso e só pode levar a menos segurança para as pessoas na Rússia.”

Alguns nomes de domínio associados ao WhatsApp desapareceram do registro nacional de nomes de domínio da Rússia, o que significa que os dispositivos dentro da Rússia pararam de receber seus endereços IP do aplicativo e que ele só poderia ser acessado usando uma rede privada virtual (VPN).

A Roskomnadzor, agência reguladora estatal de comunicações, não respondeu a um pedido de comentário.

As autoridades russas, que também bloqueiam ou restringem plataformas de mídia social como Snapchat, Facebook, Instagram e YouTube, têm promovido fortemente o MAX, que, segundo críticos, poderia ser usado para rastrear usuários.

As autoridades rejeitaram essas acusações como falsas e afirmam que o MAX, que integra vários serviços relacionados ao governo, foi projetado para simplificar e melhorar a vida cotidiana dos cidadãos.

*Reportagem adicional de Mrinmay Dey na Cidade do México, Chandni Shah em Bengaluru, Gleb Stolyarov e Ron Popeski em Moscou

Rússia Whatsapp meta
