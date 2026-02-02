Rússia confirma nova rodada de negociações sobre a Ucrânia

Reuniões devem ocorrer quarta (4) e quinta-feira nos Emirados Árabes

A Rússia confirmou nesta segunda-feira (2) que a segunda rodada trilateral de negociações sobre a Ucrânia, com mediação dos Estados Unidos (EUA), vai ocorrer a partir de quarta-feira (4) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

“Efetivamente, na quarta e na quinta-feira, terá lugar a segunda rodada em Abu Dhabi”, afirmou o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, em entrevista telefónica diária, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha anunciado nesse domingo que os próximos contatos trilaterais serão realizados nos dias 4 e 5 de fevereiro.

Peskov disse que uma reunião entre representantes russos, ucranianos e norte-americanos, que estava prevista para o domingo, foi adiada devido à necessidade de as partes “coordenarem as agendas”.

O adiamento ocorreu após ter sido divulgado que o principal negociador norte-americano, Steve Witkoff, não viajaria para os Emirados na data prevista.

Peskov confirmou ainda que o emissário do Kremlin, Kiril Dmitriev, se reuniu durante o fim de semana com representantes dos Estados Unidos na Flórida, mas ressalvou que as conversações se centraram em questões econômicas.

Zelensky disse que a Ucrânia está “pronta para uma discussão substancial” com a Rússia nas conversações sob mediação dos Estados Unidos.

“Estamos interessados em garantir que o resultado nos aproxime de um fim real e digno da guerra”, escreveu Zelensky nas redes sociais, referindo-se ao conflito iniciado há quase quatro anos pela Rússia.

Segundo as três partes envolvidas, a primeira rodada de conversações foi construtiva, embora os principais obstáculos continuem sendo a questão territorial e o controle da Central Nuclear de Zaporizhia.

Neste contexto, Zelensky disse que a única forma de ultrapassar o impasse é por meio de um encontro direto com o chefe do Kremlin, Vladimir Putin.

Contudo, o líder russo insiste em receber o homólogo ucraniano em Moscou, proposta que Zelensky recusa.

