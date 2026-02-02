logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Rússia confirma nova rodada de negociações sobre a Ucrânia

Reuniões devem ocorrer quarta (4) e quinta-feira nos Emirados Árabes
Lusa*
Publicado em 02/02/2026 - 10:31
Moscou
Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante entrevista coletiva em Moscou 18/02/2022 Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS
© Reuters/Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin/Proibida reprodução
Lusa

A Rússia confirmou nesta segunda-feira (2) que a segunda rodada trilateral de negociações sobre a Ucrânia, com mediação dos Estados Unidos (EUA), vai ocorrer a partir de quarta-feira (4) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

“Efetivamente, na quarta e na quinta-feira, terá lugar a segunda rodada em Abu Dhabi”, afirmou o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, em entrevista telefónica diária, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha anunciado nesse domingo que os próximos contatos trilaterais serão realizados nos dias 4 e 5 de fevereiro.

Peskov disse que uma reunião entre representantes russos, ucranianos e norte-americanos, que estava prevista para o domingo, foi adiada devido à necessidade de as partes “coordenarem as agendas”.

O adiamento ocorreu após ter sido divulgado que o principal negociador norte-americano, Steve Witkoff, não viajaria para os Emirados na data prevista.

Peskov confirmou ainda que o emissário do Kremlin, Kiril Dmitriev, se reuniu durante o fim de semana com representantes dos Estados Unidos na Flórida, mas ressalvou que as conversações se centraram em questões econômicas.

Zelensky disse que a Ucrânia está “pronta para uma discussão substancial” com a Rússia nas conversações sob mediação dos Estados Unidos.

“Estamos interessados em garantir que o resultado nos aproxime de um fim real e digno da guerra”, escreveu Zelensky nas redes sociais, referindo-se ao conflito iniciado há quase quatro anos pela Rússia.

Segundo as três partes envolvidas, a primeira rodada de conversações foi construtiva, embora os principais obstáculos continuem sendo a questão territorial e o controle da Central Nuclear de Zaporizhia.

Neste contexto, Zelensky disse que a única forma de ultrapassar o impasse é por meio de um encontro direto com o chefe do Kremlin, Vladimir Putin.

Contudo, o líder russo insiste em receber o homólogo ucraniano em Moscou, proposta que Zelensky recusa.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Ucrânia aguarda informações dos EUA sobre negociações de paz
Russia's President Vladimir Putin attends a meeting with U.S. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner at the Kremlin in Moscow, Russia, January 22, 2026. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Ucrânia, Rússia e EUA vão juntos, pela 1ª vez, à mesa de negociações
Donald Trump e Vladimir Putin durante reunião no Alasca 15/8/2025 REUTERS/Kevin Lamarque
Kremlin diz que Putin suspenderá ataques a Kiev até 1º de fevereiro
Rússia Ucrânia guerra Rodada Negociações Abu Dhabi
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Show host Trevor Noah speaks during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Daniel Cole
Cultura Grammy 2026 é marcado por críticas a Trump
seg, 02/02/2026 - 11:16
Brasília (DF), 29/12/2025 - SISU - Sistema de Seleção Unificada. Foto: MEC/Divulgação
Educação Sisu: acaba hoje prazo de adesão de não selecionados à lista de espera
seg, 02/02/2026 - 11:05
Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mercado reduz previsão da inflação para 3,99% este ano
seg, 02/02/2026 - 11:00
FILE PHOTO: Mounjaro is displayed in a pharmacy in Provo. REUTERS/George Frey/File Photo
Saúde Reino Unido alerta para pancreatite associada a canetas emagrecedoras
seg, 02/02/2026 - 10:45
Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante entrevista coletiva em Moscou 18/02/2022 Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS
Internacional Rússia confirma nova rodada de negociações sobre a Ucrânia
seg, 02/02/2026 - 10:31
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
Geral SP registra desabamentos e quedas de árvore por chuva forte
seg, 02/02/2026 - 10:04
Ver mais seta para baixo