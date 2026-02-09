logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal

Com 3 milhões de votas, ele derrotou o candidato de extrema direita
Agência Brasil*
Publicado em 08/02/2026 - 21:10
Brasília
Socialista moderado António José Seguro deposita seu voto na urna, em Caldas da Rainha 08/02/2026 REUTERS/Pedro Nunes
© Pedro Nunes/Reuters/Direitos reservados

O socialista Antônio José Seguro foi eleito hoje (8) novo presidente de Portugal, ultrapassando a barreira de 3 milhões de votos. Ele derrotou o candidato da extrema-direita André Ventura, no segundo turno das eleições portuguesas. 

Com mais de 11 milhões de cidadãos aptos a votar, Seguro tinha conseguido, até as 21h30 (horário local), mais de 3,3 milhões de votos. Seu adversário, André Ventura, tinha obtido 1,6 milhão de votos, e a abstenção estava próxima dos 50%.

Apenas outras quatro vezes desde 1976 um presidente da República foi eleito com mais de 3 milhões de votos no país, sendo Mário Soares o único a consegui-lo por duas vezes. Na primeira eleição, em 1986, as únicas até hoje a terem um segundo turno, o histórico líder socialista obteve 3.010.756 de votos (51,18%) frente a Freitas do Amaral. Na reeleição, em 1991, 3.459.521 eleitores votaram em Soares, que venceu com expressivos 70,35%, uma percentagem que ainda hoje figura como a maior já registrada nas eleições portuguesas.

Antônio Ramalho Eanes também foi reeleito com mais de 3 milhões de votos (3.262.520, ou 56,44%) em 1980, enquanto Jorge Sampaio recebeu 3.035.056 milhões de votos (53,91%) na sua primeira eleição, em 1996.

Esta foi a 11ª vez que os portugueses foram às urnas escolher o presidente da República durante períodos democráticos, desde 1976.

Eleito em 2016, o atual residente de Portugal é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.

Desde 1976, foram eleitos António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).

 

*Com informações da Agência Lusa

Edição:
Lílian Beraldo
Eleições em Portugal Portugal Antônio José Seguro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Socialista moderado António José Seguro deposita seu voto na urna, em Caldas da Rainha 08/02/2026 REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
dom, 08/02/2026 - 21:10
Brasília, DF 08/02/2026 Com o mote
Cultura Carnaval: coletivos no DF encontram na folia caminho para autocuidado
dom, 08/02/2026 - 18:14
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião para sabatinar indicados para o Superior Tribunal Militar (STM), Procuradoria-Geral da República (PGR), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Bancada: senador Jader Barbalho (MDB-PA). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Geral Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
dom, 08/02/2026 - 17:51
Político da oposição Juan Pablo Guanipa é detido por agentes de segurança da Venezuela 23/05/2025 TV do Governo da Venezuela/Divulgação via REUTERS
Internacional Opositor venezuelano Guanipa é solto enquanto continuam libertações
dom, 08/02/2026 - 17:23
Chuva na região central de São Paulo.
Geral Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
dom, 08/02/2026 - 16:27
Caminhões trafegam pela BR-040
Economia Move Brasil liberou quase R$ 2 bilhões para financiar caminhões
dom, 08/02/2026 - 16:13
Ver mais seta para baixo