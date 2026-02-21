logo ebc
Trump diz que aumentará tarifa global de 10% para 15%

Suprema Corte derrubou o programa de tarifas de seu governo
Doina Chiacu – repórter da Reuters
Publicado em 21/02/2026 - 14:32
Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump holds a chart next to U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick as Trump delivers remarks on tariffs in the Rose Garden at the White House in Washington, D.C., U.S., April 2, 2025. REUTERS/Carlos Barria//File Photo
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (21) que aumentará de 10% para 15% uma tarifa temporária sobre as importações dos EUA de todos os países, que ele impôs depois que a Suprema Corte decidiu derrubar seu programa tarifário baseado em uma lei de emergência econômica.

Irritado com a decisão da Suprema Corte, Trump ordenou na sexta-feira (20) uma tarifa imediata de 10% sobre todas as importações, além de quaisquer tarifas existentes.

A lei estadunidense permite que ele imponha uma taxa de até 15% por 150 dias, embora isso possa enfrentar desafios legais.

Durante esse período, seu governo trabalhará na emissão de novas tarifas “legalmente admissíveis”, disse ele.

“Eu, como presidente dos Estados Unidos da América, irei, com efeito imediato, aumentar a tarifa mundial de 10% sobre países, muitos dos quais têm 'roubado' os EUA durante décadas, sem retaliação (até eu chegar!), para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%”, escreveu ele em uma postagem no Truth Social.

 

