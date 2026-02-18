logo ebc
Trump fará reunião do Conselho da Paz na quinta-feira, diz Casa Branca

Países se comprometeram a doar mais de US$ 5 bilhões
Steve Holland - repórter da Reuters
Publicado em 18/02/2026 - 17:28
Washington
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizará uma reunião do Conselho da Paz na quinta-feira em Washington, onde anunciará que os Estados-membros se comprometeram a doar mais de US$ 5 bilhões para a reconstrução e os esforços humanitários em Gaza, informou a Casa Branca.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres que os Estados-membros se comprometeram a fornecer milhares de funcionários para uma força internacional de estabilização em Gaza.

De acordo com o plano de Trump para Gaza, que levou a um frágil cessar-fogo em outubro, o conselho deveria supervisionar a governança temporária de Gaza. Trump afirmou posteriormente que o conselho, presidido por ele, seria ampliado para lidar com conflitos globais. 

A Itália e a União Europeia (UE) afirmaram que seus representantes planejam participar como observadores, uma vez que não aderiram ao conselho.

O Vaticano não participará da iniciativa do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, chamada “Conselho da Paz”, afirmou o cardeal Pietro Parolin, principal diplomata do Vaticano, nessa terça-feira (18), acrescentando que os esforços para lidar com situações de crise devem ser gerenciados pelas Nações Unidas. Leão 14, primeiro papa norte-americano e crítico de algumas das políticas de Trump, foi convidado a integrar o conselho em janeiro.

Muitos especialistas em direitos humanos afirmam que Trump comandar um conselho para supervisionar os assuntos de um território estrangeiro se assemelha a uma estrutura colonial. O conselho, lançado no mês passado, também enfrentou críticas por não incluir um palestino.

