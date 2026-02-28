logo ebc
Trump justifica que ataque ao Irã é para defender norte-americanos

Presidente dos EUA diz que iranianos nunca terão arma nuclear
Letycia Bond - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/02/2026 - 12:37
São Paulo
U.S. President Donald Trump speaks to announce that the U.S. had begun
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, em pronunciamento veiculado em sua rede social, que a principal justificativa para o ataque ao Irã é defender os estadunidenses. Afirmou, ainda, que o Irã jamais terá uma arma nuclear.

"Nosso objetivo é defender os norte-americanos eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel, de pessoas terríveis e duras", afirmou o mandatário.

Ao sinalizar estar inclinado a fazer várias demonstrações de força, Trump acrescentou que iria "destruir seus mísseis e arrasar sua indústria de mísseis”. 

“Vamos aniquilar sua Marinha. Vamos garantir que os grupos terroristas da região não possam mais desestabilizar a região ou o mundo", afirmou.

Ainda segundo o pronunciamento de Trump, “eles [Irã] nunca terão uma arma nuclear".

"Este regime logo aprenderá que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos” acrescentou. 

Em sua manifestação, também replicada na conta do Instagram da Casa Branca, Trump afirmou que "há pouco tempo as Forças Armadas dos EUA iniciaram uma grande operação de combate no Irã", organizada como reação a uma sucessão de investidas.

"Por 47 anos, o regime iraniano tem promovido um banho de sangue", argumentou o presidente norte-americano. 

Ao longo de seu pronunciamento, Trump fez diversas menções a "pessoas inocentes" que teriam perdido a vida em arremetidas das forças iranianas, apelando, inclusive, a referências aos militares mortos em atividade. Ao citar episódios passados, destacou a tomada de estudantes, por 444 dias, da Embaixada dos EUA em Teerã, "a primeira ação do regime", em que foram feitos reféns, e o atentado de 1983, no qual os alvos eram fuzileiros navais. 

Os estudantes à frente da ocupação da embaixada, em 1979, reivindicavam a extradição do xá Mohammad Reza Pahlavi, deposto, à época em tratamento médico nos Estados Unidos. A estratégia ocorreu no contexto da proclamação da República Islâmica do Irã.

Netanyahu

Também classificando os iranianos como terroristas e assassinos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conclamou os cidadãos para seguir ordens do Comando da Defesa Civil e pediu "paciência e coragem", com a deflagração, nos próximos dias, da Operação O Rugido do Ariano. As armas nucleares do Irã, afirmou, representam uma ameaça a toda a humanidade.

"Durante 47 anos, o regime do Aiatolá bradou "Morte a Israel", "Morte à América". Derramou nosso sangue, assassinou muitos americanos e massacrou seu próprio povo", afirmou Netanyahu.

"Nossa ação conjunta criará as condições para que o bravo povo iraniano tome as rédeas do seu destino. Chegou a hora de todos os segmentos da população do Irã - persas, curdos, azeris, balúchis e ahwazis - se libertarem do jugo da tirania e construírem um Irã livre e pacífico", conclamou.

Smoke rises after reported Iranian missile attacks, following strikes by the United States and Israel against Iran, in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
Entenda os desdobramentos do ataque dos EUA e Israel contra o Irã
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Brasil condena ataques dos EUA e Israel ao Irã
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Após ataque filas se formaram em postos de gasolina. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Ataque dos EUA e Israel provoca medo e pânico no Irã
