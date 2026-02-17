logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ucrânia e Rússia iniciam negociações em Genebra

Trump aumenta pressão sobre Kiev
John Revill - repórter da Reuters
Publicado em 17/02/2026 - 16:20
Genebra
A view shows a residential area heavily damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine in Odesa November 17, 2024. Reuters/Nina Liashonok/Proibida reprodução
© Reuters/Nina Liashonok/Proibida reprodução
Reuters

Negociadores da Ucrânia e da Rússia iniciaram nesta terça-feira, em Genebra, dois dias de conversações de paz mediadas pelos EUA que se concentrarão no principal ponto de discórdia, o território, com o presidente dos EUA, Donald Trump, pressionando Kiev a agir rapidamente para chegar a um acordo.

Trump está exortando Moscou e Kiev a chegarem a um acordo para pôr fim à maior guerra da Europa desde 1945, embora Zelensky tenha reclamado que seu país está enfrentando a maior pressão para fazer concessões.

O principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, disse que “questões de segurança e humanitárias” estarão na agenda.

“Estamos trabalhando de forma construtiva, focados e sem expectativas excessivas”, postou ele no X. “Nossa tarefa é avançar ao máximo nas soluções que podem aproximar uma paz sustentável.”

Antes das negociações, a Rússia realizou ataques aéreos pesados durante a noite em várias partes da Ucrânia, causando graves danos à rede elétrica na cidade portuária de Odessa, no sul do país, o que, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, deixou dezenas de milhares de pessoas sem aquecimento e água.

Zelenskiy pediu aos aliados de Kiev que aumentassem a pressão sobre a Rússia para chegar a um acordo de paz “real e justo” por meio de sanções mais duras e fornecimento de armas à Ucrânia.

Trump apontou para a Ucrânia quando questionado por repórteres sobre o que esperava das negociações em Genebra, que se seguiram a uma manhã de negociações entre autoridades americanas e iranianas em outro local na cidade suíça à beira do lago.

“Bem, temos grandes negociações”, disse Trump aos repórteres a bordo do Air Force One. “Vai ser muito fácil. Quero dizer, vejam, até agora, é melhor a Ucrânia se sentar à mesa rapidamente. É tudo o que tenho a dizer.”

A Rússia está exigindo que a Ucrânia ceda os 20% restantes da região oriental de Donetsk que Moscou não conseguiu capturar, o que Kiev se recusa a fazer.

“Desta vez, a ideia é discutir uma gama mais ampla de questões, incluindo, na verdade, as principais. As principais questões dizem respeito tanto aos territórios quanto a tudo o mais relacionado às exigências que apresentamos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres na segunda-feira.

O local das conversar mudou para Genebra depois que Abu Dhabi sediou duas rodadas de negociações que ambas as partes descreveram como construtivas, mas que não conseguiram alcançar nenhum avanço significativo.

Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner representaram o governo Trump nas negociações, disse uma fonte à Reuters.

Em uma rara tentativa de negociar duas grandes crises globais simultaneamente, eles participaram das negociações indiretas matinais com autoridades iranianas em Genebra antes de atravessar a cidade para mediar as negociações entre a Ucrânia e a Rússia.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante entrevista coletiva em Moscou 18/02/2022 Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS
Rússia confirma nova rodada de negociações sobre a Ucrânia
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Ucrânia aguarda informações dos EUA sobre negociações de paz
Ucrânia Genebra Trump Zelensky Putin Rússia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A view shows a residential area heavily damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine in Odesa November 17, 2024. Reuters/Nina Liashonok/Proibida reprodução
Internacional Ucrânia e Rússia iniciam negociações em Genebra
ter, 17/02/2026 - 16:20
Brasília 17/02/2026 - Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem mais uma no WTA de Dubai. Foto: Jimmie 48 Photography/WTA
Esportes Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem mais uma no WTA de Dubai
ter, 17/02/2026 - 15:14
Brasília (DF), 09/01/2025 - Tenistas Thiago Monteiro e João Fonseca se classificam a Aberto da Austrália. Foto: thiagomonteiro94/Instagram
Esportes Duelo entre João Fonseca e Thiago Monteiro agita noite do Rio Open
ter, 17/02/2026 - 14:35
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Resgates no mar do RJ passam de mil. Veja orientações de segurança
ter, 17/02/2026 - 14:22
Logo da Agência Brasil
Geral Corpo de terceira vítima de naufrágio no Rio Amazonas é enterrado
ter, 17/02/2026 - 13:43
Rio de Janeiro (RJ), 17/02/2026 – Bloco Quizomba desfila no Aterro do Flamengo, na Glória, região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Quizomba leva ao Aterro do Flamengo conscientização sobre ecologia
ter, 17/02/2026 - 13:42
Ver mais seta para baixo