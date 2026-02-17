Ucrânia e Rússia iniciam negociações em Genebra

Negociadores da Ucrânia e da Rússia iniciaram nesta terça-feira, em Genebra, dois dias de conversações de paz mediadas pelos EUA que se concentrarão no principal ponto de discórdia, o território, com o presidente dos EUA, Donald Trump, pressionando Kiev a agir rapidamente para chegar a um acordo.

Trump está exortando Moscou e Kiev a chegarem a um acordo para pôr fim à maior guerra da Europa desde 1945, embora Zelensky tenha reclamado que seu país está enfrentando a maior pressão para fazer concessões.

O principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, disse que “questões de segurança e humanitárias” estarão na agenda.

“Estamos trabalhando de forma construtiva, focados e sem expectativas excessivas”, postou ele no X. “Nossa tarefa é avançar ao máximo nas soluções que podem aproximar uma paz sustentável.”

Antes das negociações, a Rússia realizou ataques aéreos pesados durante a noite em várias partes da Ucrânia, causando graves danos à rede elétrica na cidade portuária de Odessa, no sul do país, o que, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, deixou dezenas de milhares de pessoas sem aquecimento e água.

Zelenskiy pediu aos aliados de Kiev que aumentassem a pressão sobre a Rússia para chegar a um acordo de paz “real e justo” por meio de sanções mais duras e fornecimento de armas à Ucrânia.

Trump apontou para a Ucrânia quando questionado por repórteres sobre o que esperava das negociações em Genebra, que se seguiram a uma manhã de negociações entre autoridades americanas e iranianas em outro local na cidade suíça à beira do lago.

“Bem, temos grandes negociações”, disse Trump aos repórteres a bordo do Air Force One. “Vai ser muito fácil. Quero dizer, vejam, até agora, é melhor a Ucrânia se sentar à mesa rapidamente. É tudo o que tenho a dizer.”

A Rússia está exigindo que a Ucrânia ceda os 20% restantes da região oriental de Donetsk que Moscou não conseguiu capturar, o que Kiev se recusa a fazer.

“Desta vez, a ideia é discutir uma gama mais ampla de questões, incluindo, na verdade, as principais. As principais questões dizem respeito tanto aos territórios quanto a tudo o mais relacionado às exigências que apresentamos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres na segunda-feira.

O local das conversar mudou para Genebra depois que Abu Dhabi sediou duas rodadas de negociações que ambas as partes descreveram como construtivas, mas que não conseguiram alcançar nenhum avanço significativo.

Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner representaram o governo Trump nas negociações, disse uma fonte à Reuters.

Em uma rara tentativa de negociar duas grandes crises globais simultaneamente, eles participaram das negociações indiretas matinais com autoridades iranianas em Genebra antes de atravessar a cidade para mediar as negociações entre a Ucrânia e a Rússia.

