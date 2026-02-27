logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

União Europeia acelera acordo comercial com o Mercosul, diz Comissão

Regras serão aplicadas provisoriamente
Philip Blenkinsop - Reuters
Publicado em 27/02/2026 - 19:06
Bruxelas
European Commission President Ursula von der Leyen attends the EU commission weekly college meeting, in Brussels, Belgium, March 16, 2022. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS
© Olivier Hoslet/Pool via REUTERS/Proibida reprodução
Reuters

A União Europeia aplicará provisoriamente o acordo de livre comércio com o Mercosul para garantir que o bloco obtenha a vantagem do pioneirismo, afirmou nesta sexta-feira (27) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. 

A Comissão Europeia concluiu seu maior pacto comercial de todos os tempos em termos de reduções tarifárias com a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai após 25 anos de negociações.

O acordo pode entrar em vigor provisoriamente dois meses após uma troca de notificações com os membros do Mercosul, informou a Comissão.

Normalmente, a UE aguarda a aprovação de seus acordos de livre comércio pelos governos da UE e pelo Parlamento Europeu. Mas os parlamentares da UE, liderados por deputados franceses, votaram no mês passado para contestar o acordo no tribunal superior do bloco, o que pode atrasar sua implementação total em dois anos.

A aprovação pela assembleia da UE continua sendo necessária, mas a UE e o Mercosul podem começar a reduzir tarifas e aplicar outros aspectos comerciais do acordo antes disso.

Macron

A França, o maior produtor agrícola da UE, tem sido o opositor mais veemente do acordo com o Mercosul, afirmando que ele aumentará drasticamente as importações de carne bovina, açúcar e aves baratas e prejudicará os produtores nacionais, que têm realizado repetidos protestos.

“Para a França, é uma surpresa, uma surpresa ruim, e para o Parlamento Europeu, é desrespeitoso”, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, a repórteres após se reunir com o primeiro-ministro esloveno, Robert Golob, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Em comunicado, a associação francesa da indústria da carne, Interbev, apelou aos membros franceses do Parlamento Europeu para que ajam de forma a “impedir a Comissão de contornar o debate democrático”.

Em uma votação em janeiro, 21 países da UE apoiaram o acordo, enquanto Áustria, França, Hungria, Irlanda e Polônia votaram contra e a Bélgica se absteve.

O acordo com a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai foi concluído em janeiro após 25 anos de negociações e pode eliminar cerca de 4 bilhões de euros em tarifas sobre as exportações de produtos da UE, tornando-o o maior acordo de livre comércio do bloco em termos de reduções tarifárias potenciais.

A Alemanha e outros defensores do acordo, como a Espanha, afirmam que ele é essencial para compensar as perdas comerciais causadas pelas tarifas dos EUA e para reduzir a dependência da China em relação a minerais essenciais.

A decisão da Comissão segue-se à ratificação do acordo pela Argentina e pelo Uruguai na quinta-feira. Na quarta, a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o acordo, que agora seguirá para o Senado.

“Já disse antes, quando eles estiverem prontos, nós estaremos prontos”, afirmou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em uma breve declaração. “Nessa base, a Comissão irá agora prosseguir com a aplicação provisória.”

Ontem (26) a Argentina e o Uruguai ratificaram o acordo, que ainda precisa ser confirmado pelos outros países do bloco. 

No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o acordo na quarta-feira, mas ainda é preciso que o Senado dê seu aval.

 

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
São Paulo (SP), 27/02/2026 - Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante coletiva à imprensa para apresentar os novos investimentos na Nova Indústria Brasil. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Alckmin: Acordo Mercosul-União Europeia deve entrar em vigor em maio
Senado da Argentina 07/03/2025 Comunicación Senado/Divulgação via REUTERS
Argentina e Uruguai aprovam acordo Mercosul-União Europeia
acordo Mercosul-União Europeia Mercosul
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
27.02.2026 - O ex-soldado do Exécito Yuri Souza, de 19 anos, viveu seu maior ato de bravura na última semana de serviço. Na terça-feira (24), poucos dias antes de ser desligado, que ele enfrentou uma rua alagada, com água na cintura, para salvar uma bebezinha de cinco meses durante uma enchente em Juiz de Fora (MG). Foto: Yuri Souza/Arquivo Pessoal
Geral "Eu só fui”: ex-soldado salva criança em inundação em Juiz de Fora
sex, 27/02/2026 - 20:38
27/02/2026 - Coronel Médica Claudia Lima Gusmão Cacho. Foto: Exército Brasileiro/Divulgação
Política Exército indica primeira mulher ao quadro de generais
sex, 27/02/2026 - 20:22
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da AGU. Fachada da Advocacia Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça AGU defende que somente médicos podem realizar abortos legais
sex, 27/02/2026 - 20:15
27/02/2026 - Calamidade em Paraty devido as fortes chuvas. Foto: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Redes Sociais
Geral Governo Federal reconhece estado de calamidade em Paraty (RJ)
sex, 27/02/2026 - 20:11
violencia_contra_mulher.jpg
Direitos Humanos Estupro de vulnerável representa 75% dos casos em SP
sex, 27/02/2026 - 20:09
botafogo, libertadores, nacional potosi
Esportes Conmebol anuncia datas e horários da 3ª fase prévia da Libertadores
sex, 27/02/2026 - 19:16
Ver mais seta para baixo