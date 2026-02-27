União Europeia acelera acordo comercial com o Mercosul, diz Comissão

A União Europeia aplicará provisoriamente o acordo de livre comércio com o Mercosul para garantir que o bloco obtenha a vantagem do pioneirismo, afirmou nesta sexta-feira (27) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A Comissão Europeia concluiu seu maior pacto comercial de todos os tempos em termos de reduções tarifárias com a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai após 25 anos de negociações.

O acordo pode entrar em vigor provisoriamente dois meses após uma troca de notificações com os membros do Mercosul, informou a Comissão.

Normalmente, a UE aguarda a aprovação de seus acordos de livre comércio pelos governos da UE e pelo Parlamento Europeu. Mas os parlamentares da UE, liderados por deputados franceses, votaram no mês passado para contestar o acordo no tribunal superior do bloco, o que pode atrasar sua implementação total em dois anos.

A aprovação pela assembleia da UE continua sendo necessária, mas a UE e o Mercosul podem começar a reduzir tarifas e aplicar outros aspectos comerciais do acordo antes disso.

Macron

A França, o maior produtor agrícola da UE, tem sido o opositor mais veemente do acordo com o Mercosul, afirmando que ele aumentará drasticamente as importações de carne bovina, açúcar e aves baratas e prejudicará os produtores nacionais, que têm realizado repetidos protestos.

“Para a França, é uma surpresa, uma surpresa ruim, e para o Parlamento Europeu, é desrespeitoso”, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, a repórteres após se reunir com o primeiro-ministro esloveno, Robert Golob, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Em comunicado, a associação francesa da indústria da carne, Interbev, apelou aos membros franceses do Parlamento Europeu para que ajam de forma a “impedir a Comissão de contornar o debate democrático”.

Em uma votação em janeiro, 21 países da UE apoiaram o acordo, enquanto Áustria, França, Hungria, Irlanda e Polônia votaram contra e a Bélgica se absteve.

O acordo com a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai foi concluído em janeiro após 25 anos de negociações e pode eliminar cerca de 4 bilhões de euros em tarifas sobre as exportações de produtos da UE, tornando-o o maior acordo de livre comércio do bloco em termos de reduções tarifárias potenciais.

A Alemanha e outros defensores do acordo, como a Espanha, afirmam que ele é essencial para compensar as perdas comerciais causadas pelas tarifas dos EUA e para reduzir a dependência da China em relação a minerais essenciais.

A decisão da Comissão segue-se à ratificação do acordo pela Argentina e pelo Uruguai na quinta-feira. Na quarta, a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o acordo, que agora seguirá para o Senado.

“Já disse antes, quando eles estiverem prontos, nós estaremos prontos”, afirmou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em uma breve declaração. “Nessa base, a Comissão irá agora prosseguir com a aplicação provisória.”

Ontem (26) a Argentina e o Uruguai ratificaram o acordo, que ainda precisa ser confirmado pelos outros países do bloco.

No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o acordo na quarta-feira, mas ainda é preciso que o Senado dê seu aval.

É proibida a reprodução deste conteúdo