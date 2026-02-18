logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Vaticano diz que não participará do “Conselho da Paz” de Trump

Papa Leão XIV foi convidado a integrar o conselho em janeiro
Kanishka Singh - Repórter da Reuters*
Publicado em 18/02/2026 - 09:11
Washington
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
© REUTERS/Guglielmo Mangiapane/ Proibida reprodução
Reuters

O Vaticano não participará da iniciativa do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, chamada “Conselho da Paz”, afirmou o cardeal Pietro Parolin, principal diplomata do Vaticano, nessa terça-feira (18), acrescentando que os esforços para lidar com situações de crise devem ser gerenciados pelas Nações Unidas.

Leão 14, primeiro papa norte-americano e crítico de algumas das políticas de Trump, foi convidado a integrar o conselho em janeiro.

De acordo com o plano de Trump para Gaza, que levou a um frágil cessar-fogo em outubro, o conselho deveria supervisionar a governança temporária de Gaza. Trump afirmou posteriormente que o conselho, presidido por ele, seria ampliado para lidar com conflitos globais. O conselho realizará sua primeira reunião em Washington na quinta-feira (19) para discutir a reconstrução de Gaza.

A Itália e a União Europeia (UE) afirmaram que seus representantes planejam participar como observadores, uma vez que não aderiram ao conselho.

A Santa Sé “não participará do Conselho da Paz devido à sua natureza particular, que evidentemente não é a de outros Estados”, disse Parolin.

“Uma preocupação”, afirmou ele, “é que, em nível internacional, deve ser acima de tudo a ONU que gerencia essas situações de crise. Esse é um dos pontos em que insistimos”.

Muitos especialistas em direitos humanos afirmam que Trump comandar um conselho para supervisionar os assuntos de um território estrangeiro se assemelha a uma estrutura colonial. O conselho, lançado no mês passado, também enfrentou críticas por não incluir um palestino.

Os países reagiram com cautela ao convite de Trump, com especialistas preocupados que o conselho possa minar a ONU. Alguns dos aliados de Washington no Oriente Médio aderiram, mas seus aliados ocidentais permaneceram afastados até o momento.

A trégua em Gaza foi repetidamente violada, com centenas de palestinos e quatro soldados israelenses mortos desde que começou em outubro.

O ataque de Israel a Gaza matou mais de 72 mil pessoas, causou uma crise de fome e deslocou internamente toda a população de Gaza.

Vários especialistas em direitos humanos, acadêmicos e uma investigação da ONU afirmam que isso equivale a genocídio. Israel chama suas ações de autodefesa, depois que militantes liderados pelo Hamas mataram 1.200 pessoas e fizeram mais de 250 reféns em um ataque no final de 2023.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Pope Leo XIV waves to the crowd during the Regina Caeli prayer from the main central loggia of St. Peter's Basilica in The Vatican, on May 11, 2025 (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto).NO USE FRANCE
Papa pede prevenção de corrida às armas nucleares ao expirar tratado
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Papa critica "zelo pela guerra" em discurso forte no Vaticano
Papa Leão 14 durante audiência geral semanal no Vaticano 07/01/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Papa pede "diálogo sincero" entre Estados Unidos e Cuba
Papa Leão XIV Vaticano Conselho da Paz Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
agência bancária
Geral Agências bancárias reabrem nesta quarta-feira a partir do meio-dia
qua, 18/02/2026 - 10:42
Relatives of detainees rest as they enter their third day of a hunger strike after the National Assembly of Venezuela postponed debate on an amnesty bill, outside the National Police Zone 7 detention centre in Caracas, Venezuela, February 16, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Internacional Familiares de presos políticos fazem greve de fome em Caracas
qua, 18/02/2026 - 10:22
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval 2026: PM do Rio prende 458 suspeitos de crimes
qua, 18/02/2026 - 10:15
Vista aérea do assentamento judeu de Kedar, na Cisjordânia ocupada 25/6/2023 REUTERS/Ilan Rosenberg
Internacional Oitenta e cinco países condenam expansionismo de Israel na Cisjordânia
qua, 18/02/2026 - 09:44
Ramadã, mulheres, Indonésia
Internacional Gaza inicia Ramadã em clima de cessar-fogo e incertezas
qua, 18/02/2026 - 09:42
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia BC decreta liquidação do Banco Pleno, presidido por ex-sócio do Master
qua, 18/02/2026 - 09:32
Ver mais seta para baixo