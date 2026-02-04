Venezuela: milhares marcham em Caracas e exigem libertação de Maduro

Grande Marcha marca um mês do sequestro do presidente pelos EUA

Milhares de pessoas saíram em marcha pelas ruas de Caracas nesta terça-feira (3), exigindo a libertação de Nicolás Maduro e de Cilia Flores.

A manifestação marcou um mês desde a captura do ex-presidente da Venezuela e de sua esposa pelas forças militares dos Estados Unidos.

A mobilização, chamada de Grande Marcha, foi organizada pelo Partido Socialista Unido da Venezuela e atraiu membros da milícia bolivariana, juntamente com apoiadores, que carregavam cartazes e vestiam camisetas pedindo o retorno do casal.

Os manifestantes usavam bonecos de Maduro retratado como um personagem chamado Super Bigode e exibiam mensagens que diziam 'O império os sequestrou, nós os queremos de volta’.

Nicolás Maduro Guerra, deputado e filho do ex-presidente, discursou para a multidão.

“Este povo não é um povo antiamericano, não. Nós conquistamos uma profunda consciência anti-imperialista. Claro que sim! Nós, povo venezuelano, lutamos para consolidar nosso próprio modelo de desenvolvimento, nosso próprio modelo de democracia, nosso modelo político, nosso modelo social para acabar com a lacuna da desigualdade, nosso modelo econômico para desenvolver a agricultura, as indústrias e a indústria petroleira, que é a grande alavanca do desenvolvimento total do povo.”

Maduro e Flores permanecem detidos em uma prisão federal dos Estados Unidos, um mês após a incursão militar estadunidense de 3 de janeiro.

