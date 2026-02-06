Vice-chefe da inteligência militar russa é baleado em Moscou

Um oficial militar russo de alto escalão, o tenente-general Vladimir Alexeyev, foi levado às pressas para o hospital após ser baleado em Moscou nesta sexta-feira (6), segundo investigadores, na mais recente de uma série de ataques a autoridades militares.

Alexeyev é vice-chefe do GRU, a inteligência militar da Rússia. Seu chefe, Igor Kostyukov, tem liderado a delegação russa nas negociações com a Ucrânia em Abu Dhabi sobre aspectos relacionados à segurança de um possível acordo de paz.

A promotoria de Moscou informou que Alexeyev, nascido na Ucrânia soviética, foi baleado várias vezes em um prédio residencial no noroeste de Moscou por um agressor desconhecido que fugiu do local.

Vários oficiais russos de alto escalão foram assassinados desde o início da guerra na Ucrânia, com Moscou culpando Kiev pelos ataques. Em alguns casos, a inteligência militar ucraniana assumiu a responsabilidade.

Desde dezembro de 2024, outros três oficiais do mesmo posto que Alexeyev, tenente-general, foram mortos em Moscou ou nas proximidades.

Os ataques irritaram os influentes blogueiros de guerra da Rússia, levantando questões sobre por que pessoas tão importantes não tinham proteção adequada. Em pelo menos dois casos, os alvos foram mortos bem em frente às suas casas.

O chefe da diretoria de treinamento do Exército do Estado-Maior, tenente-general Fanil Sarvarov, foi morto por uma bomba colocada sob seu carro em 22 de dezembro.

Alexeyev era responsável pelas relações entre o Ministério da Defesa e o grupo mercenário Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, que lutou em algumas das batalhas mais violentas nos estágios iniciais da guerra na Ucrânia.

Prigozhin era um crítico ferrenho do establishment de defesa e organizou um motim em junho de 2023, quando Alexeyev foi um dos principais oficiais enviados para negociar com ele. O motim fracassou e Prigozhin morreu em um acidente de avião dois meses

depois.

