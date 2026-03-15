logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

AIE: petróleo de reservas emergenciais deve chegar a mercados globais

Mais de 400 milhões de barris devem ser disponibilizados
Layli Foroudi - Reuters
Publicado em 15/03/2026 - 15:36
Paris
Plataforma semi-submersível P-20,petróleo do Brasil, petrobras
© Geraldo Falcão / Agência Petrobras
Reuters

O petróleo das reservas de emergência da Agência Internacional de Energia (AIE) começará a fluir para os mercados globais em breve, com os países membros se comprometendo a disponibilizar 411,9 milhões de barris, informou a agência em um comunicado neste domingo.

Os governos se comprometeram a disponibilizar 271,7 milhões de barris de petróleo dos estoques governamentais, 116,6 milhões de barris dos estoques obrigatórios do setor e 23,6 milhões de barris de outras fontes, informou o comunicado.

Ele acrescentou que 72% das liberações planejadas são na forma de petróleo bruto e 28% são derivados de petróleo.

Os estoques dos países da Ásia e Oceania estarão disponíveis imediatamente e os estoques da Europa e das Américas estarão disponíveis no final de março.

 

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Imagem de satélite mostra um terminal petrolífero na Ilha Kharg 25/02/2026 Planet Labs PBC/Divulgação via REUTERS
EUA atingem militares em ilha do Irã, centro de exportação de petróleo
Stena Impero, embarcação de bandeira britânica de propriedade da Stena Bulk, é visto no porto de Bandar Abbas, no estreito de Ormuz.
Irã diz ao mundo para se preparar para petróleo a US$ 200 o barril
Petróleo Conflito no Oriente Médio Agência Internacional de Energia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Entidades pedem proteção a jornalistas que cobrem doença de Bolsonaro
dom, 15/03/2026 - 18:05
Rio de Janeiro (RJ), 15/03/2025 - Pedro Eduardo Farroco e Cássio Barcelos participam do Concurso de sósios de Wagner Moura. Foto: Isabela Vieira/Agência Brasil
Cultura Festa para o Oscar tem concurso de sósias de Wagner Moura no Rio
dom, 15/03/2026 - 17:34
Atacante iraniano Taremi comemora gol marcado nas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo 31/01/2024 REUTERS/Molly Darlington
Esportes Saiba como a crise do Oriente Médio afeta eventos esportivos e atletas
dom, 15/03/2026 - 17:15
Rio de Janeiro (RJ), 15/03/2026 - Lance de jogo entre Unimed Campinas e Sodiê Mesquita pela Liga de Basquete Feminino. Foto: Maurício Almeida/LBF
Esportes Unimed Campinas controla Sodiê Mesquita e estreia com vitória na LBF
dom, 15/03/2026 - 17:04
Pope Leo XIV salutes faithful during a visit to the parish complex of Sacro Cuore di Gesu in Ponte Mammolo, where he stressed that conflicts cannot be resolved through war and called for continuous dialogue for peace, on the outskirts of Rome, Italy, March 15, 2026 REUTERS/Matteo Minnella
Internacional Papa Leão denuncia violência atroz na guerra do Irã e pede cessar-fogo
dom, 15/03/2026 - 16:55
Brasília (DF), 15/03/2026 - Manifestantes pedem proteção da Serrinha do Paranoá, área ambiental incluída em projeto para salvar BRB. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Protesto pede retirada de área ambiental do projeto de socorro ao BRB
dom, 15/03/2026 - 16:15
Ver mais seta para baixo