AIE: petróleo de reservas emergenciais deve chegar a mercados globais

Mais de 400 milhões de barris devem ser disponibilizados

O petróleo das reservas de emergência da Agência Internacional de Energia (AIE) começará a fluir para os mercados globais em breve, com os países membros se comprometendo a disponibilizar 411,9 milhões de barris, informou a agência em um comunicado neste domingo.

Os governos se comprometeram a disponibilizar 271,7 milhões de barris de petróleo dos estoques governamentais, 116,6 milhões de barris dos estoques obrigatórios do setor e 23,6 milhões de barris de outras fontes, informou o comunicado.

Ele acrescentou que 72% das liberações planejadas são na forma de petróleo bruto e 28% são derivados de petróleo.

Os estoques dos países da Ásia e Oceania estarão disponíveis imediatamente e os estoques da Europa e das Américas estarão disponíveis no final de março.

É proibida a reprodução deste conteúdo