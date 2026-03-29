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Internacional

Ataques de Israel durante cessar-fogo matam mais de 700 em Gaza

Guerra já fez mais de 72 mil vítimas na região
Agência Lusa
Publicado em 29/03/2026 - 11:49
Lisboa
Palestinian women look on from behind broken windows, during the funeral of Palestinians who, according to medics, were killed by an Israeli strike on Saturday, at Al-Shifa Hospital in Gaza City, January 31, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
© REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Lusa

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, sob a autoridade do movimento islamita Hamas, denunciou neste domingo (29) que ataques de Israel mataram mais de 700 pessoas desde a declaração, em outubro de 2025, de um cessar-fogo virtualmente inexistente.

O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo em inúmeras ocasiões, enquanto o Exército israelense afirmou que os ataques foram provocados pelas atividades das milícias palestinas, em contradição com o acordado.

Em balanço divulgado hoje, o Ministério da Saúde do Hamas elevou para 702 o número de mortos desde então, registrando apenas nas últimas 24 horas mais dez mortos e 18 feridos.

Com estes números, o Ministério da Saúde eleva para 72.270 o total de mortos na guerra em Gaza e para 172.013 o número de feridos desde outubro de 2023.

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