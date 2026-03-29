Ataques de Israel durante cessar-fogo matam mais de 700 em Gaza

Guerra já fez mais de 72 mil vítimas na região

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, sob a autoridade do movimento islamita Hamas, denunciou neste domingo (29) que ataques de Israel mataram mais de 700 pessoas desde a declaração, em outubro de 2025, de um cessar-fogo virtualmente inexistente.

O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo em inúmeras ocasiões, enquanto o Exército israelense afirmou que os ataques foram provocados pelas atividades das milícias palestinas, em contradição com o acordado.

Em balanço divulgado hoje, o Ministério da Saúde do Hamas elevou para 702 o número de mortos desde então, registrando apenas nas últimas 24 horas mais dez mortos e 18 feridos.

Com estes números, o Ministério da Saúde eleva para 72.270 o total de mortos na guerra em Gaza e para 172.013 o número de feridos desde outubro de 2023.

É proibida a reprodução deste conteúdo