Ataques iranianos com mísseis atingem cidades israelenses no deserto

Mais de 100 pessoas estão feridas, dezenas delas em estado grave

Ataques com mísseis iranianos contra o sul de Israel atingiram diretamente as cidades desérticas de Arad e Dimona, confirmou neste domingo (22) o porta-voz militar israelense Nadav Shoshani.

Ele descreveu os danos causados ​​pelos ataques na noite de sábado (21) como "catastróficos", acrescentando que mais de 100 pessoas ficaram feridas, dezenas delas gravemente.

Shoshani afirmou que os ataques não envolveram nenhum novo tipo de arma iraniana, mas sim mísseis balísticos semelhantes aos usados ​​repetidamente desde o início da guerra.

O Irã disparou mais de 400 mísseis balísticos contra Israel desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, com cerca de 92% interceptados pelos sistemas de defesa aérea israelenses, segundo os militares.

Nas últimas três semanas, houve quatro impactos diretos em cidades israelenses: Tel Aviv, Beit Shemesh, Arad e Dimona. Além disso, houve impactos de destroços de foguetes ou bombas de fragmentação.

Segundo o porta-voz, até o momento, os ataques com foguetes iranianos em Israel resultaram apenas em vítimas civis. Atualmente, o número de foguetes disparados contra Israel diariamente varia de um dígito a pouco mais de 20.

O Irã tem disparado repetidamente munições de fragmentação contra centros populacionais, inclusive em um ataque recente a Tel Aviv, afirmou o porta-voz. O porta-voz militar se recusou a comentar quando questionado sobre possíveis preocupações com a segurança do reator nuclear israelense próximo a Dimona.

A mídia estatal iraniana havia noticiado que os ataques com mísseis contra as cidades do deserto tinham como alvo uma instalação de pesquisa nuclear localizada a cerca de 10 quilômetros de Dimona e 30 quilômetros de Arad.

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