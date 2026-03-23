Avião militar colombiano se envolve em acidente com 110 soldados

Ainda não se sabe a causa e o número exato de vítimas, diz ministro

O Ministério da Defesa da Colômbia informou nesta segunda-feira (23) que um avião Lockheed Martin Hercules C-130 se envolveu em um acidente no Sul do país. Segundo a emissora local BluRadio, 110 soldados estavam viajando a bordo da aeronave.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, disse que o acidente aconteceu quando o avião estava decolando de Puerto Leguízamo, na região amazônica do Sul da Colômbia, na fronteira com o Peru, quando transportava tropas das Forças Armadas.

"O número exato de vítimas e as causas do acidente ainda não foram determinados", disse ele.

A BluRadio citou autoridades dizendo que 110 soldados estavam a bordo e que o acidente ocorreu a apenas 3 quilômetros de um centro urbano.

A Lockheed Martin, empresa de defesa dos EUA, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Bolívia

No final de fevereiro, outro Hércules C-130 pertencente à Força Aérea Boliviana caiu na populosa cidade de El Alto e, por pouco, não atingiu um quarteirão residencial.

Mais de 20 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas, e as cédulas de dinheiro da carga do avião se espalharam pela cidade, provocando confrontos entre os moradores e as forças de segurança.

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