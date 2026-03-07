Brasil se prepara para ser destaque em feira de tecnologia na Alemanha

Delegação terá 140 expositores da área industrial e 300 empresas

Famosa por sediar grandes feiras internacionais, a cidade de Hannover, no norte da Alemanha, será palco, no fim de abril, de uma ampla demonstração de tecnologias industriais desenvolvidas por empresas brasileiras.

A Hannover Messe, a maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo, que acontecerá de 20 a 24 de abril, escolheu o Brasil como país parceiro. Representantes de centenas de países são esperados para o evento na cidade de cerca de 550 mil habitantes.

Essa é a segunda vez que o Brasil alcança esse status. A última vez foi em 1980, justamente quando a Hannover Messe iniciou a prática de escolher países parceiros.

Em uma área com mais de dez pavilhões, expositores e representantes de empresas de diversos países poderão trocar informações, conhecer e apresentar tecnologias, além de fechar negócios.

De IA à energia limpa

A Deutsche Messe AG, organizadora da Hannover Messe, espera a presença de 123 mil pessoas de todas as partes do mundo, além de 3,5 mil expositores de 60 países. Estarão lá companhias como Amazon Web Services (AWS), Bosch, Siemens, SAP, Microsoft, Huawei e Accenture.

A Hannover Messe vai reunir demonstrações de tecnologias relacionadas a inteligência artificial (IA), robótica, automação, digitalização, defesa e descarbonização, com incentivo à energia limpa. Há também ambiente para a troca de informações sobre pesquisas e transferências de tecnologia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler (chefe de governo) da Alemanha, Friedrich Merz, confirmaram presença.

País parceiro

Com a parceria, o Brasil terá direito a ocupar pavilhões que somam 2,7 mil metros quadrados. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) ─ vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ─ organiza a participação do país.

Serão 140 expositores brasileiros e uma delegação formada por 300 empresas, como a fabricante de aviões Embraer e a WEG, especializada em motores elétricos. Há espaço também para quase 60 startups ─ empresas de tecnologia com alto potencial de crescimento rápido.

Em um encontro com jornalistas, no fim de fevereiro, para anunciar detalhes da Hannover Messe, o CEO (diretor-executivo) da Deutsche Messe AG, Jochen Köckler, comentou por que o Brasil foi escolhido país parceiro.

“O Brasil é a maior economia da América do Sul. É um país jovem, digital, com empresas muito bem desenvolvidas”, apontou.

Para o organizador, o ambiente colocará em evidência vantagens competitivas do Brasil.

“É mais forte em energias renováveis do que muitos imaginam, tem uma população 20 anos mais jovem que a europeia e que enxerga oportunidades”, citou.

“Todos os esforços devem estar voltados para uma parceria confiável e duradoura e, no fim, bons negócios para todos que estarão aqui”, previu.

Empresas brasileiras

A ApexBrasil foi a responsável pela curadoria de empresas brasileiras representadas na Hannover Messe. A agência de fomento à exportação atuou também na capacitação, especialmente de pequenos negócios, e viabilizou a infraestrutura para expositores brasileiros.

O diretor de operações da ApexBrasil Europa, Alex Figueiredo, avalia a feira como uma forma de ampliar a imagem do país no exterior, na visão dele, muito associada à “agricultura, carnaval e futebol”.

“É uma grande oportunidade de mostrar esse outro lado do Brasil, um Brasil inovador, um Brasil que projeta e fabrica aviões, carros, caminhões, maquinário e software”, diz.

Ele destaca que o país já possui protagonismo em um dos temas de interesse da feira, a transição energética.

“Somos líderes em biocombustíveis. Sabemos que muitos países estão lutando para reduzir emissão de gases do efeito estufa [causadores do aquecimento global] no transporte. O Brasil tem, por décadas, trabalhado com flex fuel, que é uma invenção brasileira”, assinala ele, lembrando que uma multinacional de origem alemã, a Volkswagen, foi a primeira montadora a ter um carro flex no Brasil.

Um dos pavilhões ocupados por expositores brasileiros contará com 30 empresas dedicadas à energia renovável, aos biocombustíveis e à eletrificação.

Para o representante brasileiro, a mensagem que o país passará é a de que “o Brasil está pronto para colaborar, investir e inovar juntos”.

Emprego e renda

Em conversa com a Agência Brasil, a representante regional da ApexBrasil, Márcia Nejaim, assinalou a relação entre inovação e desenvolvimento econômico.

“As empresas que exportam inovam mais, geram empregos com melhores salários e geram mais empregos”, sustenta.

“Na medida que esse círculo virtuoso vai acontecendo, a gente consegue gerar um impacto real na vida do brasileiro, na geração de empregos de boa qualidade e de mais empregos”, conclui.

À plateia de cerca de 100 jornalistas, quase todos estrangeiros, o embaixador do Brasil na Alemanha, Rodrigo Baena Soares, apresentou o país sul-americano como democracia estável e forte economia emergente.

“Compartilhamos valores, compartilhamos instituições democráticas, assim como os desafios comuns em nossas capacidades industriais, mas também a prontidão para agir juntos para maximizar resultados ganha-ganha para nossas sociedades”, declarou.

Em conversa com a Agência Brasil, o diplomata classificou a indústria brasileira como de muita criatividade e com grande conteúdo tecnológico.

“Temos uma indústria que vai mostrar ao público, não só o alemão, mas também ao europeu, a sua enorme capacidade de encontrar soluções para diversas áreas”, antecipou.

*O repórter viajou a convite da Deutsche Messe AG, organizadora da Hannover Messe.