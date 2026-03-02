logo ebc
Chefe de Segurança do Irã diz que não haverá negociação com Trump

Ataque dos EUA e Israel deve continuar pelas próximas semanas
Publicado em 02/03/2026 - 09:15
FILE PHOTO: Iran's Supreme National Security Council Secretary Ali Larijani attends a ceremony held by Hezbollah to commemorate the first anniversary of their late leader Hassan Nasrallah's killing by Israel, on the outskirts of Beirut, Lebanon, September 27, 2025. REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo
Ali Larijani, chefe de Segurança do Irã, afirmou nesta segunda-feira (2), na Rede Social X, que o país não fará acordo com o presidente Donald Trump. "Não haverá negociação com os Estados Unidos", escreveu ele.

A mensagem de Larijani vai na contramão do que disse Trump neste domingo (1), quando afirmou que o novo líder do país estaria interessado em negociar.

Larijani publicou outras mensagens na rede social e escreveu que "Trump traiu o 'América Primeiro' e adotou o 'Israel Primeiro".  Em outra postagem, o chefe de Segurança iraniano escreveu que o presidente norte-americano "puxou toda a região para uma guerra desnecessária e agora está devidamente preocupado com as mortes de norte-americanos. É muito triste ele sacrificar o tesouro e o sangue americano para avançar nas ambições expansionistas ilegítimas de Netanyahu".

O ataque conjunto dos EUA e Israel ao Irã, que teve início no sábado (28), não deve parar tão cedo. Segundo o próprio Trump, as agressões continuarão até que os objetivos militares dos EUA sejam atingidos.

Trump também pediu que a Guarda Revolucionária iraniana entregue as armas sob o risco de "encarar a morte."

Os bombardeios ao Irã causaram a morte do Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Hamenei. O ex-presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, também morreu.

 

