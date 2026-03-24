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Internacional

Chega a 66 número de mortos em queda de avião militar na Colômbia

Quatro pessoas estão desaparecidas
Luis Jaime Acosta e Iñigo e Alexander e Sarah Morland - Repórteres da Reuters*
Publicado em 24/03/2026 - 09:47
Bogotá
Brasília (DF), 23/03/2026 - Avião militar colombiano se envolve em acidente com 110 soldados. Frame Reuters/Proibida reprodução
© Frame Reuters/Proibida reproduçao

Um avião militar colombiano caiu durante a decolagem nessa segunda-feira (23), matando 66 pessoas, enquanto equipes de resgate transportaram dezenas de sobreviventes para hospitais próximos e continuavam as buscas por quatro pessoas que permaneciam desaparecidas, segundo as autoridades. 

O avião de transporte Hercules C-130, fabricado pela Lockheed Martin, transportava 128 pessoas, incluindo 11 membros da Força Aérea, 115 militares do Exército e dois policiais, de acordo com Hugo Alejandro López, chefe das Forças Armadas do país.

O número de mortos é quase o dobro do divulgado anteriormente pelas autoridades, que seguem com as buscas e os trabalhos de resgate no local do desastre.

O acidente ocorreu quando o avião decolava de Puerto Leguízamo, na fronteira com o Peru, informou o ministro da Defesa, Pedro Sánchez, no X.

Acredita-se que o avião tenha sofrido um impacto próximo ao final da pista durante a decolagem, disse o bombeiro Eduardo San Juan Callejas à Caracol. Uma das asas da aeronave atingiu uma árvore durante a queda.

O acidente fez com que o avião pegasse fogo e detonasse algum tipo de dispositivo explosivo a bordo, acrescentou.

Moradores da área remota foram os primeiros a resgatar os sobreviventes, com vídeos mostrando homens percorrendo uma estrada de terra em alta velocidade com soldados feridos na garupa de suas motos.

Veículos militares chegaram posteriormente, embora as autoridades tenham afirmado que o local do acidente era de difícil acesso, o que dificultou os esforços de resgate.

López disse que 57 dos sobreviventes foram hospitalizados, sendo que 30 deles estavam em condição estável em uma clínica militar.

Modernização das Forças Armadas

Um porta-voz da empresa de defesa norte-americana Lockheed Martin disse que a empresa estendeu suas condolências às pessoas afetadas e que estava comprometida em ajudar a Colômbia na investigação do acidente.

No X, o presidente colombiano, Gustavo Petro, criticou os obstáculos burocráticos por atrasar seus planos de modernizar as Forças Armadas.

"Não permitirei mais atrasos; são as vidas de nossos jovens que estão em jogo", disse ele. "Se os funcionários administrativos civis ou militares não estiverem à altura desse desafio, eles devem ser removidos."

Vários candidatos à eleição presidencial de 31 de maio na Colômbia manifestaram condolências às famílias dos soldados feridos nas redes sociais e pediram investigação.

O comandante-geral das Forças Armadas da Colômbia Hugo López prometeu responder o pedido com "o máximo de responsabilidade, humanidade e transparência".

Os aviões Hércules C-130 foram lançados pela primeira vez na década de 1950, e a Colômbia adquiriu seus primeiros modelos no final da década de 1960. Mais recentemente, o país modernizou alguns C-130 mais antigos com modelos mais novos enviados pelos EUA, de acordo com uma lei que permite a transferência de equipamentos militares usados ou excedentes.

Os detalhes do avião envolvido no acidente não estavam imediatamente disponíveis.

No final de fevereiro, outro Hércules C-130 pertencente à Força Aérea Boliviana caiu na populosa cidade de El Alto, por pouco não atingindo um quarteirão residencial.

Mais de 20 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, e as cédulas de dinheiro da carga do avião se espalharam pela cidade, provocando confrontos entre os moradores e as forças de segurança.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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