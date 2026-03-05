logo ebc
China fixa meta de crescimento econômico entre 4,5% e 5% para este ano

Anúncio foi feito na abertura do Assembleia Nacional Popular
Agência Lusa
Publicado em 05/03/2026 - 11:47
Pequim
O presidente chinês Xi Jinping e outros líderes participam da sessão de abertura da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC), no Grande Salão do Povo, em Pequim, China, em 4 de março de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov
A China estabeleceu meta de crescimento econômico entre 4,5% e 5% para este ano, ligeiramente abaixo dos objetivos definidos nos últimos anos, em um contexto marcado pela prolongada crise no setor imobiliário e por incertezas externas.

A meta foi anunciada nesta quinta-feira (5) pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, durante a apresentação do relatório de trabalho do governo na sessão de abertura da Assembleia Nacional Popular (ANP), o órgão máximo legislativo da China.

O relatório estabelece o objetivo de crescimento nesse intervalo, acrescentando que o governo procurará "alcançar melhores resultados na prática".

"Embora reconheçamos as nossas conquistas, também temos plena consciência das dificuldades e desafios que enfrentamos", diz o relatório.

Nos últimos três anos, Pequim fixou metas de crescimento de "cerca de 5%". Em 2025, a economia chinesa registrou uma expansão de 5%.

Ao estabelecer um intervalo entre 4,5% e 5%, o governo procura dar maior margem de manobra para ajustar as políticas econômicas ao longo do ano.

O documento destaca o aumento dos riscos geopolíticos e assinala que o comércio livre está sob forte ameaça.

As exportações chinesas para os Estados Unidos foram afetadas pelas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora a China tenha expandido as vendas para outras regiões do mundo.

No plano interno, o relatório sublinha um desequilíbrio "acentuado" entre uma oferta forte e uma procura fraca, bem como o desafio de fazer a transição da economia para novos motores de crescimento.

"Internamente, ainda enfrentamos diversos problemas e desafios, tanto antigos como novos", acrescenta o documento.

"Ao propor estas metas, levamos em conta a necessidade de deixar algum espaço para ajustes estruturais, prevenção de riscos e reformas no primeiro ano deste período do plano quinquenal, de modo a estabelecer uma base sólida para alcançar melhores resultados nos próximos anos", refere o relatório.

Assembleia Nacional Popular

A sessão anual da ANP, que reúne cerca de 3 mil delegados e é considerada o principal evento político anual do país, deverá também aprovar um plano quinquenal que definirá as prioridades políticas e econômicas da China até 2030.

O documento inclui também compromissos para reforçar a economia doméstica e, ao mesmo tempo, avançar com as ambições do Presidente chinês, Xi Jinping, de transformar o país num líder global em tecnologia.

Bomba de extração de petróleo no Texas
Guerra no Irã: China ordena suspender exportações de gasolina e diesel
Assembleia Nacional Popular China economia
