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Internacional

China mantém taxas de empréstimos pelo décimo mês consecutivo

Valores são mantidos em março de acordo com expectativas do mercado
Reuters
Publicado em 20/03/2026 - 07:21
Xangai
O presidente chinês Xi Jinping e outros líderes participam da sessão de abertura da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC), no Grande Salão do Povo, em Pequim, China, em 4 de março de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov
© Reuters/Maxim Shemetov/Proibida Reprodução

A China manteve inalteradas nesta sexta-feira (20) as taxas de juros de referência para empréstimos pelo décimo mês consecutivo em março, em linha com as expectativas do mercado.

A taxa primária de empréstimo de um ano (LPR) foi mantida em 3%, enquanto a LPR de cinco anos ficou inalterada em 3,5%.

Em uma pesquisa da Reuters com 20 participantes do mercado realizada esta semana, todos os participantes previram manutenção das duas taxas.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China é baseada na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

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