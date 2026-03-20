Internacional
China mantém taxas de empréstimos pelo décimo mês consecutivo
Valores são mantidos em março de acordo com expectativas do mercado
Reuters
Publicado em 20/03/2026 - 07:21
Xangai
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A China manteve inalteradas nesta sexta-feira (20) as taxas de juros de referência para empréstimos pelo décimo mês consecutivo em março, em linha com as expectativas do mercado.
A taxa primária de empréstimo de um ano (LPR) foi mantida em 3%, enquanto a LPR de cinco anos ficou inalterada em 3,5%.
Em uma pesquisa da Reuters com 20 participantes do mercado realizada esta semana, todos os participantes previram manutenção das duas taxas.
A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China é baseada na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.
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