Comboio internacional entrega toneladas de ajuda a Cuba

Cuba recebeu nessa terça-feira uma remessa de ajuda humanitária do Comboio Nuestra America, um esforço internacional organizado por ativistas globais que buscam contornar as sanções dos Estados Unidos (EUA) que restringem severamente as remessas de combustível e outros produtos para a ilha.

A ajuda chegou em um pequeno navio que partiu na semana passada do Porto de Progreso, no México, e entrou no porto de Havana nessa terça-feira, entregando 14 toneladas de alimentos, medicamentos, painéis solares e bicicletas às autoridades cubanas. Esse foi um dos três navios em uma flotilha de ajuda que partiu de Progreso. Os outros dois devem chegar em seguida.

O navio complementou mais seis toneladas de mercadorias transportadas por ativistas na semana passada, quando suas entregas aos hospitais receberam destaque nos noticiários da televisão estatal cubana.

Na semana passada, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recebeu membros do comboio no palácio presidencial, incluindo políticos europeus, como o ex-líder trabalhista britânico Jeremy Corbyn.

A coalizão Nuestra America (Nossa América) inclui cerca de 300 organizações de mais de 30 países, entre elas grupos não governamentais, sindicatos, partidos políticos e parlamentares.

"É apenas um primeiro passo. Muito mais apoio virá em seguida", disse o ativista brasileiro Thiago Avila, que fez a viagem do México, após desembarcar.

A entrega dessa terça-feira, atrasada por vários dias devido ao mau tempo no Caribe, foi, no entanto, um gesto simbólico em um país que enfrenta crise econômica quase catastrófica que tem afetado gravemente o transporte, a saúde e a geração de eletricidade.

O governo Trump cortou o fornecimento de combustível à nação insular e ameaçou impor tarifas aos países que fornecem petróleo a Cuba.

A demonstração de apoio ocorre pouco depois de a Costa Rica ter se juntado ao Equador no rompimento das relações diplomáticas com Cuba, um golpe para uma nação que há muito tempo vem promovendo seus laços diplomáticos com países de todo o mundo.

O barco que chegou a Havana nessa terça-feira, chamado "Maguro", foi rebatizado de "Granma 2" por sua tripulação, em referência ao iate no qual Fidel Castro, o líder histórico da revolução cubana, desembarcou em 1956 para iniciar a luta revolucionária contra a ditadura de Fulgencio Batista.

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