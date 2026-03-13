logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Cuba completa 3 meses sem receber combustível por bloqueio dos EUA

Presidente Miguel-Díaz Canel diz que está em diálogo com Casa Branca
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/03/2026 - 16:31
Brasília
Apagão deixa grande parte de Cuba sem energia elétrica 04/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
© Reuters/Norlys Perez/Proibida reprodução

Cuba completou três meses sem receber qualquer carga de combustível em meio ao bloqueio energético que os Estados Unidos (EUA) impuseram à ilha, prometendo sancionar qualquer país que venda petróleo para o país caribenho.

O presidente cubano Miguel-Díaz Canel comentou, nesta sexta-feira (13), em coletiva de imprensa realizada em Havana, que o bloqueio dos EUA tem deixado alguns municípios com até 30 horas sem energia.

“Já se passaram mais de três meses desde que um navio-tanque entrou em nosso país e estamos trabalhando em condições muito adversas que têm um impacto imensurável na vida de toda a nossa população”, afirmou

Com cerca de 80% da energia do país gerada por termelétricas, alimentadas por combustíveis, a nova medida do governo Trump reduziu a possibilidade de compra de petróleo no mercado global, o que foi agravado ainda pelo bloqueio naval dos EUA à Venezuela a partir do final de 2025.

O presidente cubano informou que Havana iniciou, recentemente, conversações com representantes do governo dos EUA, “em correspondência com a consistente política que há defendido a Revolução Cubana”, e que estão em uma negociação em fase inicial.

“As conversações são para buscar, por meio do diálogo, uma possível solução para as diferenças bilaterais existentes entre nossas duas nações. Essas trocas têm sido facilitadas por atores internacionais”, confirmou Miguel-Díaz Canel.

O chefe de Estado cubano acrescentou que foi informada aos EUA a vontade de Havana de continuar o diálogo, sob o princípio de igualdade e respeito aos sistemas políticos de ambos os países, à soberania e à autodeterminação. 

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem ameaçado o governo cubano ao dizer que o país deve sofrer uma “mudança em breve”, sugerindo que a mudança viria após a guerra no Irã.  

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Medidas

O presidente Miguel-Díaz Canel destacou na coletiva as medidas que o governo tem adotado para amenizar os efeitos da crise energética, como aumento da produção de petróleo interno, aumento das usinas solares e de uso de carros elétricos.

“Durante o dia, geramos eletricidade utilizando petróleo bruto nacional e nossas usinas termoelétricas. Além disso, a contribuição de fontes de energia renováveis ​​é considerável e, como já mencionamos, varia entre 49% e 51% [do total de energia do país durante o dia]”, afirmou.

Canel acrescentou que as medidas amenizaram um pouco a frequência dos apagões. Porém, reconhece que Cuba ainda precisa do petróleo importado para prestar os serviços de saúde, educação, transporte e para alimentar os sistemas de distribuição de energia.

“Neste momento, dezenas de milhares de pessoas no país aguardam cirurgias que não podem ser realizadas devido à falta de energia elétrica. Entre as dezenas de milhares, um número significativo são crianças que aguardam cirurgia”, lamentou.

Entenda crise energética 

Cubanos que vivem em Havana relatam que o país vive o “pior momento” com as dificuldades enfrentadas pela população após o endurecimento do bloqueio energético imposto pelos EUA a partir do final de janeiro deste ano. 

O aumento dos apagões, a elevação dos preços de produtos básicos, a redução do transporte público e a redução da oferta da cesta básica alimentar subsidiada pelo Estado são alguns dos problemas que pioraram nas últimas semanas.

A crise energética de Cuba é ainda mais grave nas províncias do interior da ilha de quase 11 milhões de habitantes, onde os apagões podem durar quase o dia todo.

No último 29 de janeiro, o presidente norte-americano Donald Trump editou nova Ordem Executiva classificando Cuba como uma “ameaça incomum e extraordinária” à segurança de Washington, citando, como justificativa, o alinhamento de Havana com Rússia, China e Irã.

A decisão prevê a imposição de tarifas comerciais aos produtos de qualquer país que forneça ou venda petróleo a Cuba. 

O aperto do cerco econômico ao país é mais uma tentativa dos EUA de derrubar o governo liderado pelo Partido Comunista, que desafia a hegemonia política de Washington na América Latina há mais de seis décadas. O embargo dos EUA contra Cuba já dura 66 anos, com as primeiras medidas adotadas logo após a Revolução Cubana, de 1959.  

Relacionadas
26/02/2026 - Personagens Cubanos - Arquiteta cubana Ivón Rivas Martinez, de 40 anos, mãe do Robin, de 9 anos. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação
Cubanos relatam cotidiano em Havana: “Pior momento que já vivemos”
Apagão deixa grande parte de Cuba sem energia elétrica 04/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
Energia é restabelecida em Cuba após 16 horas de blecaute
Edição:
Maria Claudia
Cuba Bloqueio Combustível EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Porto Alegre (RS), 19/06/2024 - Rua alagada na Vila da Paz após chuvas e novos alagamentos. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Governo reconhece situação de emergência em 30 municípios
sex, 13/03/2026 - 17:15
Floresta amazônica vista de cima.
Economia Previdência e BNDES querem incluir ESG na gestão de fundos de pensão
sex, 13/03/2026 - 17:12
Rio de Janeiro (RJ), 13/03/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concede à pneumologista e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública - Ensp/Fiocruz, Margareth Dalcolmo, a medalha de mérito Oswaldo Cruz, durante inauguração do novo setor de trauma do Hospital Federal do Andaraí. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Pesquisadora Margareth Dalcolmo recebe medalha Oswaldo Cruz
sex, 13/03/2026 - 16:58
Nova York, EUA, 11.03.2024 – Primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves participam, na sede da ONU em Nova York, do 68ª CSW, sigla em inglês para a Comissão sobre a Situação da Mulher, o maior órgão dedicado a promover a igualdade de gênero em todo o mundo. Foto: Claudio Kbene/PR
Direitos Humanos Brasil participa de maior reunião da ONU sobre direitos das mulheres
sex, 13/03/2026 - 16:42
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes manda prender kids pretos condenados pela trama golpista
sex, 13/03/2026 - 16:33
Apagão deixa grande parte de Cuba sem energia elétrica 04/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
Internacional Cuba completa 3 meses sem receber combustível por bloqueio dos EUA
sex, 13/03/2026 - 16:31
Ver mais seta para baixo