logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EBC firma parceria inédita com China Media Group

Acordo prevê cooperação em jornalismo, documentário e animação
EBC
Publicado em 24/03/2026 - 14:47
Brasília
Brasília (DF), 24/03/2026 - EBC firma parceria inédita com China Media Group. Fotos: Presidência EBC
© Presidência EBC

O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Andre Basbaum, fechou nesta semana uma parceria ampla com o China Media Group (CMG) – maior grupo de comunicação da China e do mundo, com mais de 50 mil funcionários.

Da contraparte chinesa, o acordo foi acertado pelo presidente do CMG, Shen Haixiong, que também ocupa o Departamento de Publicidade do Partido Comunista Chinês.

O CMG é responsável pelas emissoras China Central Television, China National Radio e China Radio International, que oferecem serviços de notícia radiodifusão em mais de 40 línguas.

O acordo prevê a cooperação na área de jornalismo, inclusive com a coprodução de documentários em parcerias entre as duas emissoras.

Como parte da parceria, a EBC enviará um profissional da Agência Brasil para atuar como correspondente na China em parceria com a CMG.

A EBC também acertou com o China Media Group a cessão de direitos de exibição de animações chinesas, bem como o uso de ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à comunicação.

“A China é o país que mais cresce no mundo nas últimas décadas e não podemos ficar de olhos fechados para esse país que, além de tudo é nosso principal parceiro comercial e um grande investidor no Brasil”, afirma o presidente Andre Basbaum.

“A EBC mais uma vez reforça a comunicação pública no país, estreitando laços com essa potência mundial”.

 

Relacionadas
Pequim 21/03/2026 - Presidente da EBC, André Basbaum visita Universidade de Pequim e destaca conexão Brasil-China. Frame CGTN
Presidente da EBC visita China e amplia projetos de cooperação
Xangai, 19.03.2026 - O diretor-presidente da EBC, André Basbaum, durante encontro com o presidente da empresa de comunicação Xinhua, senhor Fu Hua. Foto: EBC
Presidente da EBC busca parcerias em visita institucional à China
EBC parceria China Media Group acordo comunicação pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 10/06/2025 - Campanha de vacinação contra gripe. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado em SP
ter, 24/03/2026 - 16:35
Greve de caminhoneiros causa desabastecimento de combustível em postos de gasolina da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
Economia Levantamento aponta falta de diesel em 142 municípios gaúchos
ter, 24/03/2026 - 16:25
Rio de janeiro (RJ), 20/03/2026 - Ministério da Justiça realiza ações de fiscalização em postos de combustíveis. Frame: Rodolpho Rodrigues/TV Brasil
Economia Fiscalização da ANP tem 11 autuados por indícios de preços abusivos
ter, 24/03/2026 - 16:01
Dinheiro, Real Moeda brasileira. Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de fevereiro
ter, 24/03/2026 - 15:41
Notas de 200 reais 02/09/2020 REUTERS/Adriano Machado
Economia Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 222,1 bilhões em fevereiro
ter, 24/03/2026 - 15:38
Teerã, 24/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Tehran's Gandi Hospital in the aftermath of US Israeli airstrikes 2. Foto: Hossein Zohrevand/Press TV
Internacional Israel e EUA atacaram quase 400 unidades de saúde no Líbano e Irã
ter, 24/03/2026 - 15:31
Ver mais seta para baixo