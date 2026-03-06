Economia dos EUA fecha vagas em fevereiro; desemprego sobe para 4,4%

Houve no mês redução de 92 mil postos de trabalho

A economia dos Estados Unidos fechou inesperadamente vagas de emprego em fevereiro, em meio a uma greve dos trabalhadores do setor de saúde e ao inverno rigoroso, enquanto a taxa de desemprego aumentou para 4,4%.

Houve no mês redução de 92 mil postos de trabalho, após criação revisada para baixo de 126 mil em janeiro, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira (6). Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 59 mil vagas, após 130 mil em janeiro conforme relatado anteriormente.

As estimativas variavam de uma perda de 9 mil a um aumento de 125 mil posições. Além da greve de 31 mil trabalhadores do setor de saúde da Kaiser Permanente e do clima, o declínio no nível de emprego no mês passado também tem a ver com o forte resultado de janeiro.

Economistas disseram que os ganhos de empregos em janeiro foram impulsionados por uma atualização do modelo que o escritório de estatísticas usa para estimar quantos empregos foram criados ou perdidos devido à abertura ou fechamento de empresas em um determinado mês. A greve na Califórnia e no Havaí já terminou.

O mercado de trabalho está se estabilizando, depois de ter tropeçado em 2025 em meio ao que os economistas disseram ser a incerteza decorrente das tarifas do presidente Donald Trump, que ele adotou de acordo com uma lei destinada a ser usada em emergências nacionais.

Embora as tarifas de importação tenham sido derrubadas pela Suprema Corte dos EUA, Trump respondeu à decisão impondo uma tarifa global de 10% e, posteriormente, anunciou que ela aumentaria para 15%.

A repressão à imigração do governo Trump reduziu a oferta de mão de obra, contribuindo também para a desaceleração do mercado de trabalho.

A taxa de desemprego subiu em fevereiro ante os 4,3% em janeiro mas, apesar disso, ela ainda é baixa pelos padrões históricos e economistas dizem que só ficarão preocupados se ela ultrapassar 4,5%.

Com a guerra no Oriente Médio ameaçando alimentar a inflação, economistas acreditavam que o Federal Reserve não teria pressa em retomar o corte da taxa de juros. Os preços de varejo da gasolina subiram mais de 20 centavos de dólar por galão desde que os EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã no último fim de semana, segundo dados do grupo de defesa dos motoristas AAA. Teerã retaliou, ampliando uma guerra que, segundo analistas, está se transformando em um conflito regional mais amplo.

O Federal Reserve realizará sua próxima reunião de política monetária em 17 e 18 de março, e a expectativa é de manutenção da taxa de juros na faixa de 3,50% a 3,75%.

