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Internacional

Embaixada dos EUA no Iraque é atingida por míssil

Ataque é resposta a destruição de terminal de petróleo na Ilha Kharg
RTP e Reuters
Publicado em 14/03/2026 - 12:23
Lisboa
The U.S. flag flies at the U.S. Embassy, after Iraqi security sources said the embassy was hit in a missile attack, in Baghdad, Iraq, March 14, 2026. REUTERS/Ahmed Saad
© Reuters/Ahmed Saad/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

A Embaixada norte-americana em Bagdá, no Iraque, foi atacada neste sábado (14).

As Forças Armadas do Irã já tinham ameaçado destruir a infraestrutura de petróleo e energia pertencente a empresas que cooperam com os EUA, caso as próprias instalações de energia sejam atacadas.

Avisos que surgem em resposta às declarações de Donald Trump sobre ter destruído infraestrutura petrolífera na Ilha Kharg, o principal terminal de exportação de carregamentos de petróleo iraniano.

Ilha Kharg

Os Estados Unidos atacaram nesta sexta-feira (13) alvos militares no principal centro petrolífero do Irã, a Ilha Kharg, disse o presidente Donald Trump, ameaçando atingir a infraestrutura petrolífera na ilha se o Irã continuar a bloquear a navegação pelo Estreito de Ormuz.

Em uma publicação na mídia social, Trump disse que os militares dos EUA "obliteraram totalmente todos os alvos MILITARES" na ilha, mas ele decidiu deixar a infraestrutura de petróleo intacta.

A ilha serve como terminal de exportação para 90% das remessas de petróleo do Irã e fica a cerca de 483 km a noroeste do estreito.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

 

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