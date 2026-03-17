Emirados Árabes Unidos fecham temporariamente todo o seu espaço aéreo

País diz que medida é em resposta às ameaças de mísseis do Irã

A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos anunciou o fechamento temporário e total do espaço aéreo do país.

A "medida de precaução excepcional" foi adotada em meio à rápida evolução dos desdobramentos na região, informou a agência de notícias estatal nesta terça-feira (horário local, ainda segunda-feira em Brasília).

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos disse que está atuando em resposta às ameaças de mísseis e drones do Irã.

Militares norte-americanos

O número de soldados norte-americanos feridos na guerra contra o Irã subiu para cerca de 200, disseram militares dos Estados Unidos (EUA) nessa segunda-feira (16), quando o conflito entra em sua terceira semana.

A Reuters informou na semana passada, pela primeira vez, que até 150 soldados norte-americanos foram feridos no conflito, destacando o perigo de ataques retaliatórios iranianos.

Em comunicado, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA disse que a grande maioria sofreu ferimentos leves e que 180 soldados já haviam retornado ao serviço.

Além dos feridos, 13 militares norte-americanos foram mortos desde que o Irã lançou ataques de retaliação contra bases militares dos EUA após o início do conflito em 28 de fevereiro.

Ataques iranianos também atingiram missões diplomáticas, bem como hotéis e aeroportos, e danificaram a infraestrutura de energia nos Estados árabes do Golfo Pérsico.

Os Estados Unidos fizeram ataques contra mais de 7 mil alvos no Irã. Na semana passada, Trump disse que o país atingiu instalações militares na Ilha de Kharg, o posto avançado iraniano que lida com 90% das exportações de petróleo do país.

((Reportagem adicional de Phil Stewart e Idrees Ali)

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