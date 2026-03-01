Emirates suspende voos procedentes de Dubai e para a cidade

Medida vale pelo menos ate as 15h desta segunda-feira (2)

A companhia aérea Emirates anunciou a suspensão temporária de todas as operações de e para Dubai até, pelo menos, às 15h (hora dos Emirados Árabes Unidos) de amanhã, devido ao fechamento do espaço aéreo em toda a região.

Aeroportos importantes, incluindo os de Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Doha, no Catar, foram fechados ou sofreram restrições severas.

O Aeroporto Internacional de Dubai foi danificado durante os ataques de retaliação do Irã, enquanto os aeroportos de Abu Dhabi e Kuwait também foram atingidos.

A British Airways e a Virgin Atlantic estão entre as companhias aéreas que cancelaram voos para a região, enquanto os ataques continuam e o espaço aéreo permanece fechado ou restrito.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.