Emirates suspende voos procedentes de Dubai e para a cidade
A companhia aérea Emirates anunciou a suspensão temporária de todas as operações de e para Dubai até, pelo menos, às 15h (hora dos Emirados Árabes Unidos) de amanhã, devido ao fechamento do espaço aéreo em toda a região.
Aeroportos importantes, incluindo os de Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Doha, no Catar, foram fechados ou sofreram restrições severas.
O Aeroporto Internacional de Dubai foi danificado durante os ataques de retaliação do Irã, enquanto os aeroportos de Abu Dhabi e Kuwait também foram atingidos.
A British Airways e a Virgin Atlantic estão entre as companhias aéreas que cancelaram voos para a região, enquanto os ataques continuam e o espaço aéreo permanece fechado ou restrito.
