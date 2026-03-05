logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Energia é restabelecida em Cuba após 16 horas de blecaute

Bloqueio de petróleo imposto pelos EUA foi causa, segundo autoridades
Reuters
Publicado em 05/03/2026 - 20:10
Havana
Apagão deixa grande parte de Cuba sem energia elétrica 04/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
© Norlys Perez
Reuters

Após um apagão de 16 horas que atingiu praticamente todo o país, Cuba reativou sua rede elétrica nacional nesta quinta-feira (5). 

Autoridades do Ministério de Energia associaram o blecaute ao bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos contra a ilha. 

Na quarta-feira, a geradora União Elétrica divulgou que a falta de energia havia sido causada por uma interrupção inesperada na usina termelétrica Antonio Guiteras. 

Já na quinta, o diretor de eletricidade do ministério, Lázaro Guerra, falou à TV estatal sobre o problema. 

“A condição operacional que tínhamos naquele momento, fundamentalmente marcada pelo déficit de combustível que temos no país, fez com que se desencadeasse a queda parcial do sistema.”

Nas ruas de Havana, os moradores falaram sobre ter que lidar com os apagões cada vez mais comuns. 

“Na minha área a luz cai todo dia. Cai todo dia à noite. Muitas vezes acordo sem luz. Aí a luz volta. E agora com isso, que ninguém esperava, está pior porque cheguei em casa de noite, sem luz. Hoje acordei sem luz. Fiz as coisas com uma lâmpada recarregável, mas que durou, sei lá, cinco minutos”

“Esta é a terceira vez que acontece e, desde a primeira vez, tem sido uma experiência. A gente se prepara. Eu comprei lampadazinhas recarregáveis, tenho uma geladeira, coloco gelo, tenho água para beber e é isso. É como se viesse um ciclone. Você se prepara. E é isso, mais nada. Vela, lampadazinha, se acabar a lampadazinha, tenho vela. É o único jeito, é isso aí.”

Desde que os Estados Unidos capturaram o presidente da Venezuela Nicolás Maduro, os envios de petróleo venezuelano a Cuba foram cortados, privando o país de sua fonte mais importante de combustível. 

Além disso, o governo norte-americano ameaçou impor tarifas a qualquer outro país que exportasse para a ilha, levando o México a suspender quaisquer embarques planejados.

No entanto, nos últimos anos, mesmo antes das ações dos Estados Unidos para bloquear as vendas de petróleo, Cuba tem enfrentado uma série de grandes apagões, muitas vezes de alcance nacional. 

Isso, porque a Venezuela já havia reduzido os embarques para o país e por conta da envelhecida rede elétrica cubana, que necessita de investimentos.

 

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
26/02/2026 - Personagens Cubanos - Arquiteta cubana Ivón Rivas Martinez, de 40 anos, mãe do Robin, de 9 anos. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação
Cubanos relatam cotidiano em Havana: “Pior momento que já vivemos”
A demonstrator holds a banner as supporters of Venezuela's government rally to demand the release of ousted President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, one month after their capture by U.S. during recent U.S. strikes on the country, in Caracas, Venezuela, February 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Venezuela: milhares marcham em Caracas e exigem libertação de Maduro
Cuba blecaute Falta de Energia apagão em Cuba
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Apagão deixa grande parte de Cuba sem energia elétrica 04/03/2026 REUTERS/Norlys Perez
Internacional Energia é restabelecida em Cuba após 16 horas de blecaute
qui, 05/03/2026 - 20:10
Dólar
Economia Dólar fecha em R$ 5,28 com preocupações sobre Oriente Médio
qui, 05/03/2026 - 20:05
São Paulo (SP), 05/03/2026 - O Instituto Cidades Sustentáveis e a Ipsos-Ipec lançaram os resultados da Pesquisa Viver nas Cidades: Mulheres 2026. Foto: Rede Nossa São Paulo/Divulgação
Direitos Humanos Sete em cada dez mulheres relatam já terem sofrido assédio, diz estudo
qui, 05/03/2026 - 19:51
Brazlândia (DF) - Em setembro, diversas cidades do país promovem a festa do morango. Com tecnologia, agricultores conseguem colher a fruta o ano todo (Valter Campanato/Agência Brasil)
Geral Canal Gov destaca agricultura familiar no novo programa Campo da Gente
qui, 05/03/2026 - 19:23
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha
qui, 05/03/2026 - 19:13
Brasília (DF), 05/03/2026 - 15ª conferência dos países participantes da Convenção sobre Espécies Migratórias. Foto: CMS/Divulgação
Meio Ambiente Queda na conservação de espécies migratórias pautará encontro da ONU
qui, 05/03/2026 - 19:06
Ver mais seta para baixo