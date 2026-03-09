Estados Unidos anunciam novo ataque contra embarcação no Pacífico

Segundo o Exército, ataque deixou seis pessoas mortas

O Exército dos Estados Unidos (EUA) anunciou mais um ataque no Pacífico contra uma embarcação que transportava suspeitos de tráfico de drogas, matando seis pessoas.

Segundo informação publicada na rede social X pelo Comando Sul das forças norte-americanas, que se ocupam da América Latina e Caribes, o ataque ocorreu nesse domingo (8).

O comando militar afirmou que as forças norte-americanas "fizeram um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por organizações designadas como terroristas".

"As informações dos serviços de informação confirmaram que a embarcação navegava por rotas conhecidas de tráfico de drogas no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de tráfico", acrescentou o Comando Sul.

"Seis suspeitos de tráfico de droga foram mortos nesta operação. Nenhum militar norte-americano ficou ferido", informou o comando.

Como tem sido frequente desde o início da Operação Lança do Sul, em setembro de 2025, o Exército publicou vídeo que mostra um barco flutuando na água antes de pegar fogo.

De acordo com dados oficiais, pelo menos 157 pessoas foram mortas em 45 ataques desde o início da campanha, que as autoridades norte-americanas enquadram em ações de combate ao tráfico de drogas na região da América Central, América do Sul e Caribe.

A administração norte-americana nunca apresentou provas sólidas que permitam afirmar que as embarcações visadas estavam efetivamente envolvidas em casos de tráfico de drogas.

A legalidade das ações que visam os cartéis que procuram fazer entrar droga em território dos Estados Unidos provoca debate no mundo e na classe política norte-americana.

Parte da frota militar destacada desde setembro ainda se encontra na região, mas o grupo do porta-aviões USS Ford que ali estava foi enviado para o Oriente Médio.

A mais recente ação ocorre depois do lançamento da iniciativa "Escudo das Américas" por parte do presidente norte-americano, Donald Trump, na qual reuniu mais de uma dezena de líderes latino-americanos de direita em Miami, no sábado (7), para criar nova coligação militar contra o que descreveu como "narcoterroristas".

Como demonstração dessa cooperação, o Comando Sul dos EUA e o Equador realizaram a primeira operação militar conjunta contra o tráfico de droga no país sul-americano na semana passada.

Embora o secretário da Defesa, Pete Hegseth, tenha assinado um acordo com quase 20 governos da América Latina e do Caribe na quinta-feira (5), para combater os "narcoterroristas", avisou-os de que os Estados Unidos "estão prontos" para lançar uma "ofensiva por terra" caso não haja cooperação.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.