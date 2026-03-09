logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Estados Unidos anunciam novo ataque contra embarcação no Pacífico

Segundo o Exército, ataque deixou seis pessoas mortas
RTP*
Publicado em 09/03/2026 - 07:32
Washington
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
© Donald Trump Truth Social/Divulgação
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O Exército dos Estados Unidos (EUA) anunciou mais um ataque no Pacífico contra uma embarcação que transportava suspeitos de tráfico de drogas, matando seis pessoas.

Segundo informação publicada na rede social X pelo Comando Sul das forças norte-americanas, que se ocupam da América Latina e Caribes, o ataque ocorreu nesse domingo (8).

O comando militar afirmou que as forças norte-americanas "fizeram um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por organizações designadas como terroristas".

"As informações dos serviços de informação confirmaram que a embarcação navegava por rotas conhecidas de tráfico de drogas no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de tráfico", acrescentou o Comando Sul.

"Seis suspeitos de tráfico de droga foram mortos nesta operação. Nenhum militar norte-americano ficou ferido", informou o comando.

Como tem sido frequente desde o início da Operação Lança do Sul, em setembro de 2025, o Exército publicou vídeo que mostra um barco flutuando na água antes de pegar fogo.

De acordo com dados oficiais, pelo menos 157 pessoas foram mortas em 45 ataques desde o início da campanha, que as autoridades norte-americanas enquadram em ações de combate ao tráfico de drogas na região da América Central, América do Sul e Caribe.

A administração norte-americana nunca apresentou provas sólidas que permitam afirmar que as embarcações visadas estavam efetivamente envolvidas em casos de tráfico de drogas.

A legalidade das ações que visam os cartéis que procuram fazer entrar droga em território dos Estados Unidos provoca debate no mundo e na classe política norte-americana.

Parte da frota militar destacada desde setembro ainda se encontra na região, mas o grupo do porta-aviões USS Ford que ali estava foi enviado para o Oriente Médio.

A mais recente ação ocorre depois do lançamento da iniciativa "Escudo das Américas" por parte do presidente norte-americano, Donald Trump, na qual reuniu mais de uma dezena de líderes latino-americanos de direita em Miami, no sábado (7), para criar nova coligação militar contra o que descreveu como "narcoterroristas".

Como demonstração dessa cooperação, o Comando Sul dos EUA e o Equador realizaram a primeira operação militar conjunta contra o tráfico de droga no país sul-americano na semana passada.

Embora o secretário da Defesa, Pete Hegseth, tenha assinado um acordo com quase 20 governos da América Latina e do Caribe na quinta-feira (5), para combater os "narcoterroristas", avisou-os de que os Estados Unidos "estão prontos" para lançar uma "ofensiva por terra" caso não haja cooperação.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
EUA - 08/-3/2026 - O presidente Donald J. Trump com líderes de toda a América Latina na Cúpula Escudo das Américas.. Foto: White House
EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina
Bandeira do Irã com gráfico de ações e um modelo miniatura de bomba de petróleo em ilustração 09/10/2023 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração
Guerra contra o Irã faz petróleo dos EUA saltar 12%
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Trump: não é preciso declaração de guerra contra cartéis de drogas
Estados Unidos EUA Exército Ataque Embarcação Pacífico Tráfico de Drogas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/03/2026 Ato 8 de Março – Dia Internacional das Mulheres em Brasília. Foto; Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos São Paulo registra feminicídio no Dia Internacional da Mulher
seg, 09/03/2026 - 11:13
joão fonseca, indian wells, tênis
Esportes João Fonseca avança para oitavas do Masters 1000 de Indian Wells
seg, 09/03/2026 - 10:59
Supermercado no Rio de Janeiro 14/03/2020 REUTERS/Sergio Moraes
Economia Estimativas do mercado para inflação e PIB ficam estáveis
seg, 09/03/2026 - 10:40
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral CNU: prazo para candidato confirmar interesse em vaga termina hoje
seg, 09/03/2026 - 10:39
09/03/2026 - Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio. Foto: Corpo de Bombeiros RJ/ Divulgação
Geral Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio
seg, 09/03/2026 - 09:36
Bomba de extração de petróleo no Texas
Internacional Petróleo se encaminha para aumento recorde com escalada da guerra
seg, 09/03/2026 - 08:46
Ver mais seta para baixo