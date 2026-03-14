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Internacional

EUA atingem militares em ilha do Irã, centro de exportação de petróleo

Trump ameaça atacar infraestrutura petrolífera na Ilha Kharg
Bo Erickson e Parisa Hafezi e Maya Gebeily e Alexander Cornwell - Repórteres da Reuters
Publicado em 14/03/2026 - 10:05
Washigton
Imagem de satélite mostra um terminal petrolífero na Ilha Kharg 25/02/2026 Planet Labs PBC/Divulgação via REUTERS
© Reuters/Planet Labs PBC/Proibida reprodução
Reuters

Os Estados Unidos atacaram nesta sexta-feira (13) alvos militares no principal centro petrolífero do Irã, a Ilha Kharg, disse o presidente Donald Trump, ameaçando atingir a infraestrutura petrolífera na ilha se o Irã continuar a bloquear a navegação pelo Estreito de Ormuz.

Em uma publicação na mídia social, Trump disse que os militares dos EUA "obliteraram totalmente todos os alvos MILITARES" na ilha, mas ele decidiu deixar a infraestrutura de petróleo intacta. A ilha serve como terminal de exportação para 90% das remessas de petróleo do Irã e fica a cerca de 483 km a noroeste do estreito.

"No entanto, se o Irã, ou quem for, fizer algo para interferir na passagem livre e segura de navios pelo Estreito de Ormuz, reconsiderarei imediatamente essa decisão", disse Trump.

O Irã não tem capacidade de se defender contra ataques dos EUA, acrescentou o presidente. "Os militares do Irã e todos os outros envolvidos com esse regime terrorista seriam sábios se depusessem suas armas e salvassem o que resta de seu país, que não é muito!", disse ele.

A medida foi tomada em um momento em que os preços do petróleo têm oscilado devido às mudanças nos comentários de Trump sobre a provável duração da guerra com o Irã, o que levou o Irã a atacar embarcações no estreito, por onde passa um quinto do petróleo mundial.

Trump emitiu na quinta-feira (12)  uma isenção temporária para algumas compras de petróleo russo sancionado, uma medida que atraiu críticas dos aliados dos EUA na Europa por potencialmente ajudar a Rússia a financiar sua guerra com a Ucrânia.

Questionado sobre quando a Marinha dos EUA começará a escoltar navios-tanque pelo Estreito de Ormuz, Trump disse aos repórteres nesta sexta-feira: "Isso acontecerá em breve."

Trump disse antes que os ataques do Irã à navegação eram "um esforço de última hora". Os EUA continuarão a atacar o Irã "com muita força na próxima semana", disse ele em uma entrevista à Fox News que foi gravada na quinta-feira e transmitida nesta sexta-feira.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

 

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