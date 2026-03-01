logo ebc
EUA nega que mísseis do Irã atingiram porta-aviões Abraham Lincoln

USS Abraham Lincoln lança aeronaves para bombardeios ao país persa
Agência Brasil
Publicado em 01/03/2026 - 13:31
Rio de Janeiro
The U.S. Navy's Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln and Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Frank E. Petersen Jr. sail during a photo exercise in the Arabian Sea, February 6, 2026. U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
© U.S. Navy/ Reuters - Proibido reprodução

Os Estados Unidos negaram neste domingo (1°) que o porta-aviões USS Abraham Lincoln tenha sido atingido por mísseis do Irã. O navio foi enviado para a costa do Oriente Médio, para reforçar os ataques contra o país persa, iniciados no último sábado (28). Os bombardeios seguem na região

Segundo o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) do Irã, quatro mísseis balísticos foram lançados contra a embarcação neste domingo e teriam atingido o porta-aviões. 

Responsável por operações militares na Ásia Central e no Oriente Médio, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) publicou imagens de caças decolando do navio em suas redes sociais e afirmou que os mísseis "não chegaram nem perto".

"O Lincoln continua lançando aeronaves em apoio à campanha incansável do Centcom para defender o povo americano, eliminando ameaças do regime iraniano", diz texto divulgado nas redes sociais.

O Centcom também informou que três militares do país morreram e cinco tiveram ferimentos graves durante os ataques ao Irã. "Vários outros" se feriram sem gravidade e devem retornar ao conflito.

Guerra

Estados Unidos e Israel bombardearam diversos alvos em território iraniano, causando centenas de mortes, incluindo autoridades do país. Entre os mortos está o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei. 

Também neste domingo (1º), foi anunciada a formação de um órgão colegiado para substituir Khamenei. Segundo informou o jornal estatal Tehran Times, o conselho é composto pelos chefes do Executivo, presidente Masoud Pezeshkian; do Judiciário, Gholam Hossein Mohseni Ejeie; e do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Conflito no Oriente Médio Irã Israel Estados Unidos USS Abraham Linlcon Oriente Médio
