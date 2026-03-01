logo ebc
EUA negam que mísseis do Irã atingiram porta-aviões Abraham Lincoln

USS Abraham Lincoln lança aeronaves para bombardeios ao país persa
Agência Brasil
Publicado em 01/03/2026 - 13:31
Rio de Janeiro
The U.S. Navy's Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln and Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Frank E. Petersen Jr. sail during a photo exercise in the Arabian Sea, February 6, 2026. U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
© U.S. Navy/ Reuters - Proibido reprodução

Os Estados Unidos negaram neste domingo (1°) que o porta-aviões USS Abraham Lincoln tenha sido atingido por mísseis do Irã. O navio foi enviado para a costa do Oriente Médio, para reforçar os ataques contra o país persa, iniciados no último sábado (28). Os bombardeios seguem na região

Segundo o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) do Irã, quatro mísseis balísticos foram lançados contra a embarcação neste domingo e teriam atingido o porta-aviões. 

Responsável por operações militares na Ásia Central e no Oriente Médio, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) publicou imagens de caças decolando do navio em suas redes sociais e afirmou que os mísseis "não chegaram nem perto".

"O Lincoln continua lançando aeronaves em apoio à campanha incansável do Centcom para defender o povo americano, eliminando ameaças do regime iraniano", diz texto divulgado nas redes sociais.

O Centcom também informou que três militares do país morreram e cinco tiveram ferimentos graves durante os ataques ao Irã. "Vários outros" se feriram sem gravidade e devem retornar ao conflito.

Guerra

Estados Unidos e Israel bombardearam diversos alvos em território iraniano, causando centenas de mortes, incluindo autoridades do país. Entre os mortos está o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei

Também neste domingo (1º), foi anunciada a formação de um órgão colegiado para substituir Khamenei. Segundo informou o jornal estatal Tehran Times, o conselho é composto pelos chefes do Executivo, presidente Masoud Pezeshkian; do Judiciário, Gholam Hossein Mohseni Ejeie; e do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Entenda 

Pela segunda vez em oito meses, Israel e os EUA lançam uma agressão contra o Irã em meio às negociações sobre o programa nuclear e balístico do país persa. 

Ainda no primeiro governo Trump, os EUA abandonaram o acordo firmado em 2015, sob o governo de Barack Obama, para inspeção internacional do programa nuclear iraniano. Israel e EUA acusam Teerã de buscar armas nucleares. Os iranianos, por sua vez, defendem que o programa é para fins pacíficos e se colocavam à disposição para inspeções internacionais.  

Por outro lado, Israel, mesmo acusado de ter bombas atômicas, nunca permitiu qualquer inspeção internacional do seu programa nuclear.

Ao assumir seu segundo mandato, em 2025, Trump iniciou nova ofensiva contra Teerã, exigindo, além do desmantelamento do programa nuclear, o fim do programa de mísseis balísticos de longo alcance e o fim do apoio a grupos de resistência à Israel, como Hamas, na Palestina, e Hezbollah, no Líbano.

Edição:
Vinicius Lisboa
Conflito no Oriente Médio Irã Israel Estados Unidos USS Abraham Linlcon Oriente Médio
