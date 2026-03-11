Exército de Israel faz ataque em grande escala contra Líbano

O Exército israelense anunciou na noite de hoje ter lançado uma série de ataques em grande escala contra o movimento xiita libanês Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute.

Israel prometeu também que vai continuar a agir “com uma força considerável” contra o movimento libanês pró-iraniano.

O Exército “iniciou uma série de ataques em grande escala contra infraestruturas do Hezbollah” nos subúrbios do sul da capital libanesa, anunciou em comunicado.

Pouco antes, tinha reportado intensos disparos de morteiros pelo Hezbollah para o norte de Israel.

“Na sequência dos graves crimes cometidos pela organização terrorista Hezbollah, o Exército israelense agirá em breve com uma força considerável contra as suas instalações, os seus interesses e os seus meios militares na periferia sul", alertou também nas redes sociais o porta-voz do Exército em árabe, coronel Avichay Adraee.

Até agora, a agência de notícias libanesa noticiou pelo menos “seis violentos ataques” aos subúrbios sul de Beirute, bastião do Hezbollah, havendo relatos populares de explosões e foram vistas colunas de fumaça.

O Líbano foi, no dia 2 de março, arrastado para o conflito regional desencadeado em 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, quando o Hezbollah, pró-iraniano, lançou um ataque a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o país.

Em dez dias, a guerra entre Israel e o Hezbollah fez mais de 634 mortos – entre os quais 91 mulheres e 47 crianças - e 1.586 feridos no Líbano, e o número total de deslocados atingiu 816 mil, 126 mil dos quais estão alojados em centros de acolhimento.

* É proibida a reprodução deste conteúdo