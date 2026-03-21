Internacional
G7 se dispõe a agir para proteger fornecimento de energia
Bloco apóia segurança do Estreito de Ormuz
John Irish - Repórter da Reuters*
Publicado em 21/03/2026 - 18:41
Paris
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Os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete (G7) disseram neste sábado (21) que estão prontos para tomar as medidas necessárias a fim de apoiar o fornecimento global de energia. Eles reafirmaram a importância de proteger as rotas marítimas, incluindo o Estreito de Ormuz.
"Expressamos apoio aos nossos parceiros na região diante dos ataques injustificáveis da República Islâmica do Irã e de seus representantes", disseram em comunicado os ministros do Canadá, da França, Alemanha, Itália, do Japão, Reino Unido e dos Estados Unidos, além da União Europeia.
"Condenamos com veemência os ataques imprudentes do regime contra civis e infraestrutura civil, incluindo a infraestrutura de energia", acrescentaram.
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