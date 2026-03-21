G7 se dispõe a agir para proteger fornecimento de energia

Os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete (G7) disseram neste sábado (21) que estão prontos para tomar as medidas necessárias a fim de apoiar o fornecimento global de energia. Eles reafirmaram a importância de proteger as rotas marítimas, incluindo o Estreito de Ormuz.

"Expressamos apoio aos nossos parceiros na região diante dos ataques injustificáveis da República Islâmica do Irã e de seus representantes", disseram em comunicado os ministros do Canadá, da França, Alemanha, Itália, do Japão, Reino Unido e dos Estados Unidos, além da União Europeia.