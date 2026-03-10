Guarda do Irã diz que decidirá fim da guerra

A Guarda Revolucionária do Irã disse que irá "determinar o fim da guerra" e que Teerã não permitirá que "um litro de petróleo" seja exportado da região se os ataques dos EUA e de Israel continuassem, informou a mídia estatal na terça-feira (horário local), citando o porta-voz da Guarda.

A declaração foi feita depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previu que a guerra no Oriente Médio poderia terminar em breve, mesmo com as demonstrações de apoio ao novo líder supremo Mojtaba Khamenei, em um sinal de que o país não está preparado para recuar tão cedo.

Os sinais conflitantes levaram os mercados a uma montanha-russa, com os preços do petróleo subindo e os mercados de ações despencando, antes de oscilarem na direção oposta após os comentários de Trump e os relatos de uma possível redução das sanções contra a energia russa.

Khamenei, 56 anos, um clérigo xiita com uma base de poder entre as forças de segurança e seu vasto império de negócios, tinha sido declarado inaceitável por Trump, que exigiu a rendição incondicional do Irã.

Trump disse que a guerra continuaria até que o Irã fosse "total e decisivamente derrotado", mas previu que terminaria em breve.

"Ela será concluída muito rapidamente", disse ele a parlamentares republicanos. "Já vencemos em muitos aspectos, mas não vencemos o suficiente", disse ele.

Trump, no entanto, não definiu exatamente como seria a vitória na guerra.

A mídia estatal iraniana mostrou grandes multidões em várias cidades apoiando o novo líder, agitando bandeiras iranianas e segurando retratos de seu pai, Ali Khamenei, o líder supremo morto por um ataque israelense no primeiro dia da guerra.

Em Isfahan, a TV estatal relatou o som de explosões próximas de aparentes ataques aéreos, enquanto os partidários se reuniam na histórica Praça Imam, cantando "Deus é o Maior" abaixo de um palco com retratos de Ali e Mojtaba Khamenei.

Em mais um sinal de desafio, os militares do Irã disseram que intensificariam seus ataques com mísseis.

* Reportagem de Parisa Hafezi e Maayan Lubell e Nandita Bose

* É proibida a reprodução deste conteúdo