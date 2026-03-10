logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Guarda do Irã diz que decidirá fim da guerra

Teerã ameaça impedir exportação de petróleo se ataques continuarem
Enas Alashray e Yomna Ehab - repórteres da Reuters
Publicado em 09/03/2026 - 22:10
Dubai
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
© Frame/Reuters/Proibido reprodução
Reuters

A Guarda Revolucionária do Irã disse que irá "determinar o fim da guerra" e que Teerã não permitirá que "um litro de petróleo" seja exportado da região se os ataques dos EUA e de Israel continuassem, informou a mídia estatal na terça-feira (horário local), citando o porta-voz da Guarda.

A declaração foi feita depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previu que a guerra no Oriente Médio poderia terminar em breve, mesmo com as demonstrações de apoio ao novo líder supremo Mojtaba Khamenei, em um sinal de que o país não está preparado para recuar tão cedo.

Os sinais conflitantes levaram os mercados a uma montanha-russa, com os preços do petróleo subindo e os mercados de ações despencando, antes de oscilarem na direção oposta após os comentários de Trump e os relatos de uma possível redução das sanções contra a energia russa.

Khamenei, 56 anos, um clérigo xiita com uma base de poder entre as forças de segurança e seu vasto império de negócios, tinha sido declarado inaceitável por Trump, que exigiu a rendição incondicional do Irã.

Trump disse que a guerra continuaria até que o Irã fosse "total e decisivamente derrotado", mas previu que terminaria em breve.

"Ela será concluída muito rapidamente", disse ele a parlamentares republicanos. "Já vencemos em muitos aspectos, mas não vencemos o suficiente", disse ele.

Trump, no entanto, não definiu exatamente como seria a vitória na guerra.

A mídia estatal iraniana mostrou grandes multidões em várias cidades apoiando o novo líder, agitando bandeiras iranianas e segurando retratos de seu pai, Ali Khamenei, o líder supremo morto por um ataque israelense no primeiro dia da guerra.

Em Isfahan, a TV estatal relatou o som de explosões próximas de aparentes ataques aéreos, enquanto os partidários se reuniam na histórica Praça Imam, cantando "Deus é o Maior" abaixo de um palco com retratos de Ali e Mojtaba Khamenei.

Em mais um sinal de desafio, os militares do Irã disseram que intensificariam seus ataques com mísseis.

* Reportagem de Parisa Hafezi e Maayan Lubell e Nandita Bose

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
U.S. President Donald Trump pumps his fist after disembarking Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Dólar cai para R$ 5,16 após Trump indicar possível fim da guerra
FILE PHOTO: Petróleo A pump jack operates near a crude oil reserve in the Permian Basin oil field near Midland, Texas, U.S. February 18, 2025. REUTERS/Eli Hartman/File Photo
Guerra no Irã: preço do petróleo salta 7% e chega a recorde desde 2022
conflito no Irã Oriente Médio Irã EUA Israel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Internacional Guarda do Irã diz que decidirá fim da guerra
seg, 09/03/2026 - 22:10
Brasília (DF), 07.08.2024 - Maria da Penha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Quatro acusados por campanha de ódio contra Maria da Penha viram réus
seg, 09/03/2026 - 20:43
Teste positivo para Mpox 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Saúde Sobe para 140 número de casos confirmados de Mpox no país, em 2026
seg, 09/03/2026 - 20:26
Honduras, 09/04/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro bilateral com Presidenta do México Claudia Sheinbaum. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula e presidenta do México querem reunir empresários dos dois países
seg, 09/03/2026 - 19:59
Logo da Agência Brasil
Economia RS: produtores rurais alertam para problemas no fornecimento de diesel
seg, 09/03/2026 - 19:42
São Paulo (SP) 30/08/2024 - Uma ação destinada à conscientizar a população sobre pessoas desaparecidas, foi organizada na Praça da Sé. Amelinha uma das organizadora do ato. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Mulheres estão perdendo o direito de ir e vir, diz Amelinha Teles
seg, 09/03/2026 - 19:26
Ver mais seta para baixo