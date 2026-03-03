logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Guerra impede volta de brasileiros que faziam cruzeiro em Dubai

Retorno estava marcado para domingo, mas ataques inviabilizaram
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 17:09
São Luís
Brasília (DF), 03/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Navio MSC Euribia. Foto: MSC Cruzeiros/Divulgação
© MSC Cruzeiros/Divulgação

Um grupo de brasileiros está retido em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desde o último sábado (28), quando começaram os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Os brasileiros se encontram no navio MSC Euribia, operado pela MSC Cruzeiros. A Agência Brasil perguntou à companhia quantos brasileiros estão a bordo e aguarda mais informações.

O grupo participava de um cruzeiro marítimo e deveria ter embarcado de volta para o Brasil no domingo (1º), mas, devido aos bombardeios, o espaço aéreo em diversos países da região foi fechado, impedindo o retorno.

Segundo a MSC Cruzeiros, a embarcação, que transporta cerca de 5 mil passageiros, permanece atracada em um porto local “até novo aviso”, por determinação de segurança das autoridades regionais e internacionais.

“A situação a bordo está tranquila, e nossos hóspedes e tripulantes estão confortáveis e bem assistidos", informou a MSC. 

A empresa disse ainda que, diante do cenário de restrição do espaço aéreo na região, está trabalhando em colaboração com as companhias aéreas para monitorar as rotas e possibilidades disponíveis. 

“Estamos em contato ativo com embaixadas e ministérios das Relações Exteriores para garantir que eles tenham as informações necessárias sobre seus cidadãos a bordo e para entender quaisquer planos de repatriação que estejam sendo desenvolvidos”, afirmou a MSC. 

Em razão do conflito, a empresa cancelou o próximo cruzeiro do MSC Euribia, que partiria de Dubai, em 7 de março, e passaria por Doha, no Catar, em 8 de março, e por Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em 11 de março. 

“Estamos trabalhando em estreita coordenação com as autoridades competentes, ministérios das Relações Exteriores nacionais, embaixadas, especialistas internacionais em segurança e parceiros de segurança das empresas do grupo para monitorar continuamente a situação e determinar as medidas apropriadas”, finaliza a nota.

A agência de viagens Strik Turismo, responsável por passageiros do grupo, também divulgou nota afirmando que todos se encontram em segurança, recebendo completa assistência a bordo do navio. 

A nota diz ainda que a companhia marítima tem oferecido suporte contínuo, assegurando “conforto, alimentação adequada e todo o acompanhamento necessário para o bem-estar dos viajantes durante este período”.

“Os passageiros cujas medicações estavam próximas do término já tiveram seus medicamentos devidamente repostos, garantindo a continuidade dos tratamentos. Além disso, as atividades e programações internas do navio seguem normalmente, contribuindo para o lazer e bem-estar de todos a bordo”, diz a nota.

A agência diz que acompanha a situação com máxima responsabilidade, mantendo contato direto com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e com a Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, para que a repatriação do grupo ocorra da forma mais breve e segura possível.

Relacionadas
People walk past a damaged building, in the aftermath of an Israeli strike on Friday, in Riyak, Bekaa valley, Lebanon, February 21, 2026.R EUTERS/Mohamed Azakir
Entenda relação entre a causa palestina e a guerra contra o Irã
George Russell, da Mercedes, durante testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito do Barein 20/02/2026 REUTERS/Hamad I Mohammed
Guerra no Oriente Médio pode afetar calendário da Fórmula 1
São Paulo (SP), 02/03/2026 - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala com jornalistas após Aula Magna na Faculdade de Economia da USP. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Haddad: guerra no Irã não impactará economia brasileira imediatamente
Edição:
Vinicius Lisboa
Conflito no Oriente Médio Oriente Médio Dubai Irã Emirados Árabes Cruzeiro MSC Cruzeiros
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Operação da Receita Federal anticontrabando. Foto: Receita Federal/Divulgação
Economia Receita apreende R$ 69 milhões em ação especial anticontrabando
ter, 03/03/2026 - 18:31
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 - A primeira dama Janja Lula da Silva participa do programa Sem Censura, da TV Brasil, com a apresentadora Cissa Guimarães. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Combate ao feminicídio requer mudança cultural, defende Janja
ter, 03/03/2026 - 18:29
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Subsecretário do Rio é demitido após envolvimento de filho em estupro
ter, 03/03/2026 - 18:08
Birds fly as smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 2, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Irã resiste a ataques e desafia Estados Unidos em nova fase da guerra
ter, 03/03/2026 - 17:52
Rayssa Leal, x-games, skate
Esportes Rayssa, João Fonseca, Yago Dora e Gabriel Araújo concorrem ao Laureus
ter, 03/03/2026 - 17:43
Brasília (DF), 10/12/2026 - Deputado Federal Nikolas Ferreira fala durante sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Política Nikolas Ferreira viajou em jato de Vorcaro na campanha de 2022
ter, 03/03/2026 - 17:25
Ver mais seta para baixo