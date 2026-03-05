logo ebc
Guerra no Irã: China ordena suspender exportações de gasolina e diesel

Outros países também adotaram medida para refoçar segurança energética
Agência Lusa
Publicado em 05/03/2026 - 10:09
Pequim
Bomba de extração de petróleo no Texas
© Reuters/Eli Hartman/proibida reprodução
Lusa

A principal autoridade de planejamento econômico da China pediu às maiores refinarias do país que suspendam temporariamente as exportações de gasolina e diesel, devido à incerteza sobre o fornecimento de óleo cru por países do Oriente Médio.

Segundo fontes citadas pela agência de notícias Bloomberg, responsáveis da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) se reuniram com executivos do setor e solicitaram a suspensão imediata das vendas externas de produtos refinados.

As mesmas fontes informam que as refinarias foram orientadas a deixar de assinar novos contratos de exportação e a tentar cancelar carregamentos já acordados.

A medida inclui algumas exceções, como o combustível de aviação e o combustível marítimo armazenado em depósitos aduaneiros, bem como os fornecimentos destinados a Hong Kong e Macau.

A decisão surge em um contexto de forte incerteza no mercado energético, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e as subsequentes represálias de Teerã, que alertou que a navegação no estreito de Ormuz deixou de ser segura.

O estreito é um dos principais pontos estratégicos do transporte energético mundial, por onde transita cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos globalmente.

Segurança energética

Embora a maior parte da produção refinada chinesa seja destinada ao mercado interno – uma vez que o país é o maior importador mundial de petróleo – a decisão reflete a estratégia adotada por várias economias asiáticas dependentes de energia importada para priorizar o abastecimento doméstico durante a crise.

Nos últimos dias, outros países da região, como Japão, Indonésia e Índia, também adotaram medidas para reforçar a segurança energética.

A escalada no Oriente Médio já levou algumas grandes companhias marítimas internacionais a suspender ou desviar rotas na região, aumentando as preocupações sobre a estabilidade do abastecimento energético global.

