logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Guerra no Oriente Médio tem mais bombardeios e mortes neste domingo

Irã confirma assassinato de autoridades e vítimas civis
Agência Brasil
Publicado em 01/03/2026 - 18:22
Rio de Janeiro
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
© Frame/Reuters - Proibido reprodução

Os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã desde a madrugada de sábado (28) seguiram neste domingo (1º), quando foram confirmadas mortes de autoridades do país persa, como o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad.

Forças militares de Estados Unidos e Israel usaram perfis nas redes sociais para anunciar prejuízos impostos pelos bombardeios contra o país. 

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável por operações militares do país na Ásia Central e no Oriente Médio, afirmou nesta tarde, em publicação na rede social X, que a sede da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) foi destruída. As informações não foram confirmadas pelo Irã.

O Centcom negou que o porta-aviões USS Abraham Lincoln tenha sido atingido por mísseis do Irã, como havia divulgado a IRGC.

Também em redes sociais, o presidente Donald Trump disse que navios iranianos importantes foram afundados: "Acabei de ser informado de que destruímos e afundamos nove navios da Marinha iraniana, alguns deles relativamente grandes e importantes. Vamos atrás dos demais — em breve, eles também estarão no fundo do mar!”

Já as Forças de Defesa de Israel, em publicação no X, divulgaram que “todos os líderes terroristas de alto escalão do Eixo do Terror do Irã foram eliminados”. 

Bombardeios e mortes

Somente até a tarde de sábado (28), ao menos 201 pessoas foram mortas e 747 ficaram feridas no Irã. A informação é atribuída a um porta-voz da Sociedade do Crescente Vermelho, organização civil humanitária. 

Neste domingo, o Ministério da Educação do Irã atualizou para 153 o número de meninas mortas no ataque de sábado a uma escola em Minab, no sul do país. Outras 95 alunas ficaram feridas. 

De acordo com a Al Jazeera, o Hospital Gandhi, no norte de Teerã, a capital do Irã, foi alvo de ataques aéreos israelenses e dos EUA.

"O Hospital Gandhi de Teerã foi atacado por ataques aéreos sionistas-americanos", dizia a publicação. As agências de notícias Fars e Mizan publicaram um vídeo, supostamente gravado dentro do hospital, mostrando destroços no chão entre cadeiras de rodas vazias.

Do lado americano, o Centcom informou que três militares do país morreram e cinco tiveram ferimentos graves durante os ataques ao Irã. "Vários outros" se feriram sem gravidade e devem retornar ao conflito.

Segundo o serviço nacional de emergência médica e desastres de Israel Magen David Adom (MDA), ataques retaliatórios do Irã deixaram nove pessoas mortas e 28 feridas, sendo duas gravemente. 

Publicação das Forças de Defesa de Israel nas redes sociais afirma que mísseis do Irã foram disparados diretamente contra um bairro de Beit Shemesh, matando civis.

Relacionadas
01/03/2026 - Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro de Israel, faz pronunciamente de vídeo e publica na sua conta da plataforma X. Foto: Frame/ X/Benjamin Netanyahu
Netanyahu afirma que ofensiva contra o Irã será intensificada
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Derrubar Irã busca deter China e projetar Israel, dizem analistas
01/03/2026 - Dezenas mortos em ataque israelense à escola do Irã, segundo relatos da mídia estatal. Foto: Frame/Reuters - Proibido Reprodução
Irã eleva para 153 as estudantes mortas em ataque a escola
Edição:
Vinicius Lisboa
Conflito no Oriente Médio Oriente Médio Irã Estados Unidos EUA Israel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Internacional Guerra no Oriente Médio tem mais bombardeios e mortes neste domingo
dom, 01/03/2026 - 18:22
01/03/2026 - Caio Bonfim ganha prata em etapa mundial da marcha atlética na China. Foto: caiobonfims/ Instagram
Esportes Caio Bonfim ganha prata em etapa mundial da marcha atlética na China
dom, 01/03/2026 - 17:20
01/03/2026 - Benjamin Netanyahu, Primeiro-ministro de Israel, faz pronunciamente de vídeo e publica na sua conta da plataforma X. Foto: Frame/ X/Benjamin Netanyahu
Internacional Netanyahu afirma que ofensiva contra o Irã será intensificada
dom, 01/03/2026 - 17:04
28/02/2026 - Plumas de fumaça foram vistas subindo sobre o horizonte de Teerã após Israel anunciar que lançou um ataque preventivo contra o Irã no sábado (28 de fevereiro), enquanto a mídia iraniana noticiava que explosões foram ouvidas na capital. Foto: Frame/Reuters - Proibido reprodução
Internacional Derrubar Irã busca deter China e projetar Israel, dizem analistas
dom, 01/03/2026 - 16:41
FILE PHOTO: Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and former president Mohammad Khatami listen to a speech by President Mahmoud Ahmadinejad after his confirmation as Iran's President in Tehran August 3, 2005. REUTERS/Raheb Homavandi/File Photo
Internacional Bombardeio a Teerã mata ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad
dom, 01/03/2026 - 15:39
Sao Paulo (SP)-01/03/2026. Um ato no domingo em memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada pelo ex-companheiro em São Paulo, irá marcar o início das mobilizações pelo Dia Internacional das Mulheres. Organizado pelo Ministério das Mulheres, o local escolhido para o ato é a Marginal Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, onde Tainara foi agredida, atropelada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva e arrastada por mais de 1 quilômetro ao ficar presa ao carro dele, em 29 de novembro do ano passado. O ato contou com a presença das ministras Márcia Lopes, Marina Silva , Sônia Guajajara e do Ministro Paulo Teixeira e a mãe Luciane ( mãe da vítima Taynara). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Ato contra feminicídio inaugura mural em homenagem a Tainara em SP
dom, 01/03/2026 - 15:16
Ver mais seta para baixo