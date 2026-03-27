Internacional
Houthis do Iêmen dizem que estão prontos para intervir na guerra
Entrada de grupo acontecerá se novos aliados se unirem aos EUA
Enas Alashray e Ahmed Tolba - Reuters
Publicado em 27/03/2026 - 18:51
Washington
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Os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, disseram nesta sexta-feira (27) que estavam prontos para intervir militarmente sob certas condições, inclusive se novos aliados se unirem aos Estados Unidos e a Israel em sua guerra contra o Irã ou se o Mar Vermelho for usado para lançar ataques contra o Irã.
O porta-voz militar Yahya Saree deu as declarações em um discurso televisionado no momento em que a guerra EUA-Israel contra Irã se aproxima do fim de sua quarta semana.
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