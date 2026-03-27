Houthis do Iêmen dizem que estão prontos para intervir na guerra 

Entrada de grupo acontecerá se novos aliados se unirem aos EUA

Os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, disseram nesta sexta-feira (27) que estavam prontos para intervir militarmente sob certas condições, inclusive se novos aliados se unirem aos Estados Unidos e a Israel em sua guerra contra o Irã ou se o Mar Vermelho for usado para lançar ataques contra o Irã.

O porta-voz militar Yahya Saree deu as declarações em um discurso televisionado no momento em que a guerra EUA-Israel contra Irã se aproxima do fim de sua quarta semana.

